Премьер-министр Южной Кореи рассказал, что он знает о Кыргызстане

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен признался, что все больше граждан республики ездят отдыхать в Кыргызстан. Об этом он заявил сегодня во время открытия кыргызско-корейского бизнес-форума.

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По его словам, корейцев впечатляет национальный природный парк «Ала-Арча». В качестве туристов они любят посещать высокогорное озеро Иссык-Куль. Кроме того, Кыргызстан известен в Южной Корее благодаря чемпионке UFC в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.

«В последние годы кыргызстанцы тоже проявляют все больше интереса к корейской культуре. Многие изучают корейский язык, едут учиться или работать в Южную Корею», — подчеркнул Ли Нак Ен.

А еще он признался собравшимся, что не всегда может отличить своих соотечественников от кыргызстанцев.