Коррупция. В Южной Корее бывшую первую леди приговорили к 20 месяцам тюрьмы

Бывшую первую леди Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции, сообщает телеканал YTN.

Суд первой инстанции приговорил бывшую первую леди Республики Корея Ким Гон Хи к одному году и восьми месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении антикоррупционного законодательства из-за получения дорогих подарков.

Ей подарили две сумочки и ожерелье на 80 миллионов вон от секты «Церковь объединения» через шамана Чон Сон Бэ. Судья постановил конфисковать ожерелье.

Также Ким Гон Хи обязали выплатить штраф в размере 12,8 миллиона вон.

16 января суд первой инстанции признал супруга Ким Гон Хи экс-президента Юн Сок Еля виновным по делу о препятствовании аресту, отправив его в тюрьму на пять лет.

В прошлом году «Церковь объединения» оказалась в центре скандала из-за вмешательства в политику, ее подозревают в связях с оппозицией и правящей партией.