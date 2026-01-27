Торговая война. Трамп поднял тарифы на импорт из Южной Кореи до 25 процентов

Дональд Трамп поднял тарифы на импорт из Южной Кореи до 25 процентов. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Американский президент обвинил Сеул в том, что он не выполняет торговое соглашение, достигнутое в прошлом году.

По словам Дональда Трампа, он повышает пошлины на продукцию из Южной Кореи с нынешних 15 процентов по широкому перечню товаров, включая автомобили, пиломатериалы и фармацевтику.

Власти Южной Кореи в свою очередь заявили, что не получали официального уведомления о решении повысить тарифы на часть своей продукции, и выразили желание срочно провести переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Соглашение между двумя странами достигнуто в октябре 2025-го. Оно включало обязательство Южной Кореи инвестировать $350 миллиардов в экономику США, часть этих денег должна была пойти на судостроение.

Документ внесен в Национальную ассамблею Южной Кореи 26 ноября и в настоящее время находится на рассмотрении. Местные СМИ писали, что его, вероятно, утвердят в феврале.