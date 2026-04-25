Кыргызстан увеличил импорт яиц в три раза, экспорт масла рухнул в 40 раз

В январе — феврале 2026 года на рынке молочной продукции и яиц Кыргызстана зафиксировали радикальные изменения. Зависимость страны от импортных куриных яиц многократно возросла, тогда как экспорт отечественного сливочного масла показал критический спад. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Обвал экспорта сливочного масла

Поставки сливочного масла за рубеж практически остановились. За два месяца из республики вывезли всего 14,3 тонны продукта на 7 миллионов 278,6 тысячи сомов. В прошлом году показатель достигал 581,1 тонны. Объем экспорта упал в 40 раз (до 2,5 процента от прошлогоднего уровня). Почти весь объем экспорта ушел в Казахстан.

Взлет импорта яиц

Импорт свежих куриных яиц достиг 9 миллионов 637,1 тысячи штук. Объем поставок составил 313,2 процента к уровню прошлого года (рост более чем в три раза). Основные объемы на внутренний рынок Кыргызстана поставили:

  • Казахстан: 4 миллиона 953,6 тысячи штук;
  • Россия: 4 миллиона 683,5 тысячи штук.

При этом собственный экспорт яиц составил всего 349 тысяч 920 штук, которые полностью вывезли в Таджикистан.

Молоко, кефир и сыр

Торговля остальными видами молочной продукции показала смешанную динамику. Экспорт молока достиг 1 тысячи 721,1 тонны (на 107 миллионов 645,9 тысячи сомов). Экспорт пахты, кефира и йогурта составил 1 тысячу 757,4 тонны, где главным покупателем выступил Казахстан (1 тысяча 675 тонн).

В то же время Кыргызстан активно наращивал импорт. Ввоз несгущенного молока вырос на 44,1 процента, составив 650,2 тонны. Импорт сыров и творога достиг 809,8 тонны общей стоимостью 369 миллионов 273,2 тысячи сомов (основной поставщик — Беларусь, отгрузившая 458,3 тонны).
