Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

В Бишкеке автобусы не могут подъехать к остановке у ТЦ из-за припаркованных авто

На улице Гоголя рядом с Plaza водители автобусов жалуются на невозможность подъехать к остановке. По их словам, остановочный карман полностью занят припаркованными автомобилями.

Из-за этого водителям приходится высаживать и забирать пассажиров прямо на проезжей части, что создает угрозу безопасности.

Жители Бишкека просят соответствующие службы обратить внимание на ситуацию и провести разъяснительную работу с автовладельцами.

Ранее сообщалось, что остановку еще не сдали в эксплуатацию, поэтому службы муниципалитета не могут штрафовать и проводить беседы с автолюбителями. Но, по словам водителей общественного транспорта, автобусы останавливаются на ней.

Материалы по теме
Жители Бишкека жалуются на отсутствие остановки у медакадемии
Остановку у старого автовокзала превратили в парковку. УПСМ налагает штрафы
Чудаки парковки. В Бишкеке водители любят оставлять авто на тротуарах
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на тротуарах
Новая остановка в Бишкеке оказалась занята машинами
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют под запрещающими знаками
Чудаки парковки. В Бишкеке авто оставляют на газонах, убивая зеленые насаждения
Бишкекчане просят сделать остановку для автобуса № 56 на улице Жумабека
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на остановках, мешая автобусам
Чудаки парковки. В Бишкеке машины занимают газоны
