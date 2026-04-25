В Бишкеке автобусы не могут подъехать к остановке у ТЦ из-за припаркованных авто

На улице Гоголя рядом с Plaza водители автобусов жалуются на невозможность подъехать к остановке. По их словам, остановочный карман полностью занят припаркованными автомобилями.

Из-за этого водителям приходится высаживать и забирать пассажиров прямо на проезжей части, что создает угрозу безопасности.

Ранее сообщалось, что остановку еще не сдали в эксплуатацию, поэтому службы муниципалитета не могут штрафовать и проводить беседы с автолюбителями. Но, по словам водителей общественного транспорта, автобусы останавливаются на ней.

