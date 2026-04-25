Общество

Температурные рекорды. Самым теплым 25 апреля в Бишкеке было в 1968 году

Самым теплым 25 апреля в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1968 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,6 градуса.

Самым холодным — в 1999-м, когда температура составила +0,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет +12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2022 года со среднемесячной температурой +17,2 градуса.

Самым холодным — апрель 1955-го со средней температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 25 апреля в столице ясно. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а ночью +12.
