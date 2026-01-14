19:14
Общество

Фанаты k-pop ликуют: участники BTS возвращаются на сцену после долгого перерыва

Участники BTS возвращаются на сцену после четырехлетнего перерыва из-за службы в армии. Музыканты уже анонсировали мировой тур, который включает 79 концертов и стартует в Южной Корее 9 апреля.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Участники BTS возвращаются на сцену после долгого перерыва

Коллектив BTS выступит в Японии, Северной Америке, Мексике, Испании, Великобритании, Колумбии, Бразилии, Малайзии и других странах. В 2027 году концерты пройдут в Австралии и Гонконге. Завершится тур 14 марта 2027 года в Филиппинах.

Кроме того, накануне тура группа выпустит новый альбом, он выйдет 20 марта.

Новый альбом BTS «основан на честном самоанализе каждого участника, поскольку они коллективно формировали его направление, вплетая в музыку свои индивидуальные взгляды», говорится в пресс-релизе.

Возвращение коллектива на сцену называют историческим событием и сравнивают с камбэком британской группы Oasis. Соцсети, фан-сайты, чаты, каналы, где должна была появиться новость, начали падать еще до официального анонса.
