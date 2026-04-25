В Бишкеке задержали подозреваемого в попытке изнасилования семилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

Фото УВД Первомайского района Бишкека.

По ее данным, инцидент зафиксирован 24 апреля в жилмассиве «Ак-Босого». Один из очевидцев, проезжая мимо, заметил парня, пытавшегося затащить 7-летнюю девочку в помещение склада. Он остановился и позвал на помощь людей. Они скрутили мужчину и вызвали милицию.

Задержанным оказался Г.Р., 2003 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован по статье 37-154 (покушение на изнасилование) УК КР. Подозреваемого водворили в ИВС. Ведется следствие.

Милиция выразила благодарность неравнодушным горожанам, которые предотвратили страшное преступление.