Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемого в попытке изнасилования семилетней девочки

В Бишкеке задержали подозреваемого в попытке изнасилования семилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

УВД Первомайского района Бишкека
Фото УВД Первомайского района Бишкека. Милиция выразила благодарность неравнодушным горожанам, которые предотвратили страшное преступление – подозреваемый задержан

По ее данным, инцидент зафиксирован 24 апреля в жилмассиве «Ак-Босого». Один из очевидцев, проезжая мимо, заметил парня, пытавшегося затащить 7-летнюю девочку в помещение склада. Он остановился и позвал на помощь людей. Они скрутили мужчину и вызвали милицию.

Задержанным оказался Г.Р., 2003 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован по статье 37-154 (покушение на изнасилование) УК КР. Подозреваемого водворили в ИВС. Ведется следствие.

Милиция выразила благодарность неравнодушным горожанам, которые предотвратили страшное преступление.
