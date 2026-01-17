09:32
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Власть

Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пяти годам тюрьмы

Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пяти годам тюрьмы за препятствование аресту. Yonhap сообщает, что это первый приговор по делу, связанному с введением военного положения в декабре 2024 года.

из архива
Фото из архива. Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пяти годам тюрьмы

По обвинению в организации мятежа обвиняемому грозит смертная казнь.

Уточняется, что Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи к пяти годам тюремного заключения по обвинениям, связанным с введением им военного положения в декабре 2024 года, в том числе по обвинению в препятствовании задержанию.

Обвинение запрашивало бывшему президенту 10 лет заключения: пять лет — за сопротивление аресту, два года — за пересмотр указа о военном положении постфактум и три года — за нарушение прав членов кабинета министров на обсуждение, за распространение ложной информации в иностранных СМИ и уничтожение доказательств.

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) попыталось арестовать Юн Сок Еля в начале января прошлого года после того, как он трижды проигнорировал вызовы на допрос по делу о госизмене и мятеже.

Напомним, что в ночь на 4 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

К Национальному собранию отправлены войска армейского спецназа. Он попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение.

Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности.

Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ен Хена, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. 14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю.

Пришлось проводить досрочные выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358220/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Фанаты k-pop ликуют: участники BTS возвращаются на сцену после долгого перерыва
Штраф и лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и его заместителю вынесли приговор
Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активисту Бекназару Айталиеву вынесли приговор
Кыргызстанцам в Южной Корее рассказали о порядке взаимодействия с полицией
Кыргызстан стал крупнейшим покупателем подержанных авто из Южной Кореи
Президент Южной Кореи призвал включить в страховку лечение от облысения
В Кыргызстане сняли южнокорейское реалити-шоу
Без розовых очков: Арина из КР рассказала о реалиях учебы по обмену в Корее
Пожар в турецком отеле. Обвиняемые получили пожизненные сроки
Популярные новости
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за&nbsp;пьяное вождение Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
В&nbsp;Кыргызстане примерно на&nbsp;10&nbsp;процентов могут подорожать госуслуги В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
17 января, суббота
09:21
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пяти годам тюрьмы Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пят...
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным 17 января в Бишкеке было в 1951 году
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 января, пятница
23:38
Функционал, позволявший Grok генерировать непристойные фото, ограничили в Х
23:15
Норвегия потрясена тем, что Мария Мачадо отдала Трампу Нобелевскую премию мира
22:46
В Россию въехали более 100 тысяч трудовых мигрантов из Индии
22:20
Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду Таджикистана
22:00
Китай перестал закупать электроэнергию из России