Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пяти годам тюрьмы за препятствование аресту. Yonhap сообщает, что это первый приговор по делу, связанному с введением военного положения в декабре 2024 года.

Фото из архива. Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пяти годам тюрьмы

По обвинению в организации мятежа обвиняемому грозит смертная казнь.

Уточняется, что Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи к пяти годам тюремного заключения по обвинениям, связанным с введением им военного положения в декабре 2024 года, в том числе по обвинению в препятствовании задержанию.

Обвинение запрашивало бывшему президенту 10 лет заключения: пять лет — за сопротивление аресту, два года — за пересмотр указа о военном положении постфактум и три года — за нарушение прав членов кабинета министров на обсуждение, за распространение ложной информации в иностранных СМИ и уничтожение доказательств.

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) попыталось арестовать Юн Сок Еля в начале января прошлого года после того, как он трижды проигнорировал вызовы на допрос по делу о госизмене и мятеже.

Напомним, что в ночь на 4 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

К Национальному собранию отправлены войска армейского спецназа. Он попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение.

Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности.

Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ен Хена, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. 14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю.

Пришлось проводить досрочные выборы.