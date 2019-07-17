Кыргызско-корейский бизнес-форум. Подписаны первые соглашения

В рамках кыргызско-корейского бизнес-форума сегодня подписаны первые документы о сотрудничестве.

Подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством по продвижению и защите инвестиций и компанией «Кит строй». Документ предусматривает реализацию проекта по строительству гольф- и спа-клуба.

Кроме того, Агентство по защите и продвижению инвестиций подписало меморандум с Осоо «Лэнд Грин Хаус» о строительстве в Кыргызстане завода по выпуску оптоволоконных кабелей.

Напомним, в бизнес-форуме участвуют около 240 представителей бизнеса двух стран. Из Кореи приехали как представители правительства, так и ведущие бизнесмены, представители Ассоциации корейских трейдеров за рубежом ОКТА. Стороны обсуждают возможные направления сотрудничества.