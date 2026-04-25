Современный тренажер для подготовки пилотов вертолетов получил Кыргызстан от РФ

Современный тренажер для подготовки пилотов вертолетов получил Кыргызстан от России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Фото пресс-службы Минобороны КР.

Уточняется, что оборудование передано в рамках военно-технического сотрудничества.

Тренажер позволяет моделировать полеты в сложных метеоусловиях, в горах и ночью, а также отрабатывать нештатные ситуации, в том числе при отказе систем управления и двигателей.

Напомним, ранее в Кыргызстане на территории свободной экономической зоны «Ак-Чий» открыли первый региональный центр ремонта и подготовки специалистов для вертолетов Ми-171 и Ми-8.