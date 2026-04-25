Общество

Современный тренажер для подготовки пилотов вертолетов получил Кыргызстан от РФ

Современный тренажер для подготовки пилотов вертолетов получил Кыргызстан от России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

пресс-службы Минобороны КР
Уточняется, что оборудование передано в рамках военно-технического сотрудничества.

Тренажер позволяет моделировать полеты в сложных метеоусловиях, в горах и ночью, а также отрабатывать нештатные ситуации, в том числе при отказе систем управления и двигателей.

Напомним, ранее в Кыргызстане на территории свободной экономической зоны «Ак-Чий» открыли первый региональный центр ремонта и подготовки специалистов для вертолетов Ми-171 и Ми-8.  
Материалы по теме
«Умное зеркало» для спорта: в нем объединили огромный дисплей и беговую дорожку
В Балыкчи появились уличные тренажеры
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
Вода в&nbsp;Бишкеке может подорожать на&nbsp;50&nbsp;процентов. Мэрия озвучила новые тарифы Вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Мэрия озвучила новые тарифы
Приватизация вне закона. В&nbsp;Бишкеке прокуратура пытается лишить 15&nbsp;семей квартир Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
В&nbsp;Бишкеке для самокатов и&nbsp;велосипедов ввели движение, как у&nbsp;машин,&nbsp;&mdash; по&nbsp;полосам В Бишкеке для самокатов и велосипедов ввели движение, как у машин, — по полосам
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
25 апреля, суббота
09:38
Кыргызстан увеличил импорт яиц в три раза, экспорт масла рухнул в 40 раз Кыргызстан увеличил импорт яиц в три раза, экспорт масл...
09:19
В Бишкеке автобусы не могут подъехать к остановке у ТЦ из-за припаркованных авто
09:15
Современный тренажер для подготовки пилотов вертолетов получил Кыргызстан от РФ
09:03
В Бишкеке задержали подозреваемого в попытке изнасилования семилетней девочки
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым 25 апреля в Бишкеке было в 1968 году
24 апреля, пятница
23:40
Эксперты: Трехмерное сканирование лица — самый надежный способ защиты гаджета
23:23
Reuters: В Турции запретили использовать социальные сети детям младше 15 лет
23:01
Взламывают аккаунты. Нацбанк КР предупредил об активизации мошенников в Telegram
22:44
Страны Центральной Азии создают единую систему зеленых барьеров