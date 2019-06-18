13:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Лишение неприкосновенности Атамбаева. У членов комиссии тоже есть черные пятна

Депутат Евгения Строкова напомнила, что у некоторых членов спецкомиссии тоже есть черные пятна. Об этом она сообщила сегодня на заседании специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Читайте по теме
Освобождение Азиза Батукаева. Причастность Алмазбека Атамбаева проверяют

По ее словам, прежде чем лишать Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, нужно получить подтверждение его причастности к преступлениям.

«Сейчас выходит так, что факты не зарегистрированы. Он ни к чему не причастен»,  сказала Евгения Строкова.

Она добавила, что в адрес членов комиссии бросят камень за принятое решение. «Не забывайте, что у некоторых членов комиссии есть черные пятна. Нам потом придется нести ответственность», отметила депутат.

Напомним, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия для лишения неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.
Ссылка:
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Количество обвинений сократилось до шести
Освобождение Азиза Батукаева. Причастность Алмазбека Атамбаева проверяют
В МВД не знают, дарил ли Алмазбек Атамбаев наградное оружие членам ОПГ
$500 тысяч у Наримана Тюлеева взял Алмазбек Атамбаев на избирательную кампанию
Вопрос о лишении неприкосновенности Атамбаева надо выносить на референдум
Лишение неприкосновенности Атамбаева. О лобби при модернизации ТЭЦ Бишкека
Алмазбеку Атамбаеву припомнили резкие высказывания в адрес стран-партнеров
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Депутаты пригласили экс-президента
Бакытбек Джетигенов отрицает, что избил Каната Исаева из-за Атамбаева
Активисты рассказали, как Алмазбек Атамбаев вмешивался в выборы президента
Популярные новости
Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева
Разогнать шестой созыв Жогорку Кенеша предложила депутат от&nbsp;СДПК Разогнать шестой созыв Жогорку Кенеша предложила депутат от СДПК
Политический коллапс Алмазбека Атамбаева Политический коллапс Алмазбека Атамбаева
Президент Афганистана пришел пешком на&nbsp;саммит глав государств ШОС Президент Афганистана пришел пешком на саммит глав государств ШОС
Бизнес
Манас Иманов: Важно тщательно взвесить все за&nbsp;и&nbsp;против при получении кредита Манас Иманов: Важно тщательно взвесить все за и против при получении кредита
27&nbsp;премиальных каналов в&nbsp;подарок при подключении телевидения aitv network 27 премиальных каналов в подарок при подключении телевидения aitv network
Аэропорты &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Мюнхен&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Аэропорты «Манас» и «Мюнхен» подписали меморандум о сотрудничестве
В&nbsp;Аламединском районе установлены границы между двумя айыльными аймаками В Аламединском районе установлены границы между двумя айыльными аймаками