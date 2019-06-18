Лишение неприкосновенности Атамбаева. У членов комиссии тоже есть черные пятна

Депутат Евгения Строкова напомнила, что у некоторых членов спецкомиссии тоже есть черные пятна. Об этом она сообщила сегодня на заседании специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева.

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По ее словам, прежде чем лишать Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, нужно получить подтверждение его причастности к преступлениям.

«Сейчас выходит так, что факты не зарегистрированы. Он ни к чему не причастен», — сказала Евгения Строкова.

Она добавила, что в адрес членов комиссии бросят камень за принятое решение. «Не забывайте, что у некоторых членов комиссии есть черные пятна. Нам потом придется нести ответственность», — отметила депутат.

Напомним, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия для лишения неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.