Лишение неприкосновенности Атамбаева. Карыбеку Дуйшееву заявлен отвод

Конституционная палата Верховного суда Кыргызстана приступила к рассмотрению жалобы адвокатов бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева о лишении его неприкосновенности.

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Юрист Нурбек Токтакунов заявил об отводе председателю Конституционной палаты Карыбеку Дуйшееву.

«Карыбек Дуйшеев работал советником родного брата главы государства Асылбека Жээнбекова, когда последний был спикером парламента. Я считаю, это помешает беспристрастному рассмотрению дела», — пояснил он.

«Я один год работал с Асылбеком Жээнбековым, но это не были личные отношения, а строго рабочие», — заявил в ответ Карыбек Дуйшеев.

Ответчики тоже инициировали отвод. Они подали ходатайство об отводе заместителя председателя палаты Эркина Мамырова.

Напомним, что Мамыров с мая 2010 года по декабрь 2011-го работал заведующим отделом правового обеспечения аппарата временного правительства, затем аппарата президента КР. В 2012 году избран судьей Конституционной палаты Верховного суда.

Судебная коллегия КП удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, что адвокаты, представляющие интересы Атамбаева, обратились с заявлением в Конституционную палату о признании статьи 2 Закона «О внесении изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» от 15 мая 2019-го неконституционной и противоречащей части 5 статьи 6 Конституции. Данный закон Жогорку Кенеш принял в июне.