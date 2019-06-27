13:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Все на Атамбаева. Чем власти пожертвовали ради победы над экс-президентом

Фото «Азаттыка». Экс-президент Алмазбек Атамбаев

Бывший экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев практически повержен. Чтобы расправиться с ним, власти потратили немало времени и сил. Но что в итоге изменится в стране? 

Ради чего бились

Любое действие должно нести какой-то результат, любые вложения должны приносить дивиденды, любые затраты — иметь смысл. Вроде бы простая логика жизни. Но зачастую в политике это не работает. Особенно в кыргызской.

Именно это происходит в ситуации с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. И, как бы ни старались депутаты, окружение главы государства и прогрессивная общественность представить все в виде борьбы с узурпацией власти или коррупцией, мало кто в это верит. Сведение счетов и личные обиды — это единственное, что движет власть имущими.

Читайте по теме
Коррупция, узурпация власти. За что могут посадить Алмазбека Атамбаева
Ну, есть, конечно, и более меркантильные интересы. В 2020 году — выборы в Жогорку Кенеш, и многим нынешним депутатам хочется попасть в новый созыв парламента. Судя по их законотворческим делам, у большинства шансов не очень много. Да, тем, у кого есть приличная сумма на вступительный взнос, можно не беспокоиться. Хотя и в этом случае нужны гарантии. А их просто так не раздают, ведь очередь из жаждущих и тех, кому нынешнее руководство страны обязано, гораздо длиннее списка из 120 человек.

Что даст осуждение Алмазбека Атамбаева стране? По идее, этот «Нюрнбергский процесс», как окрестили его отдельные депутаты, очень желающие в новый Жогорку Кенеш, должен показать торжество правосудия в Кыргызстане. Стать, так сказать, примером того, что никто в Кыргызстане не может у нас заниматься беспределом безнаказанно. Но будет ли так?

Очередное повторение пройденного

Президент Сооронбай Жээнбеков одним из своих приоритетов объявил судебную реформу. Для Кыргызстана это очень и очень важно, ведь и простые люди, и бизнесмены, и те же чиновники совершенно не защищены от государства в плане правосудия. Примером первых плодов реформы могли бы стать суды по аварии на ТЭЦ и над бывшими мэрами Бишкека.

Читайте по теме
Уголовные дела по ТЭЦ Бишкека. Кто из чиновников получил срок и кого еще судят
Да, воровали наверняка, да, закрывали глаза на проблемы, да, были вовлечены в коррупцию. Наказать надо? Надо. Что же мы видим в итоге? На коленке слепленные дела, проведенное абы как следствие, нарушение процессуальных норм и полная картина того, что судьи даже не планируют разбираться в произошедшем. Все решено, нет только тюремных сроков.

В итоге триумф правосудия превратили в фарс. Суд над Алмазбеком Атамбаевым (наверняка никто не сомневается, что в его деле все не закончится просто снятием неприкосновенности) вряд ли будет другим. То есть в результате мы ничего не получим — ни примеров, ни выводов. А только подтвердим: нынешние власти действуют так же, как и он. То есть друг от друга ничем не отличаются.

Когда политика наплевала на экономику

Хуже всего то, что в запале политических сражений и сведения счетов забыли об одном — о стране. А ей как-то все хуже. Все больше она напоминает машину под управлением автопилота. Вот только, похоже, дорогу выбрали не совсем ту, а желания или возможности откорректировать курс что-то не заметно.

Читайте по теме
Матерщинник, фигурант уголовного дела, сисадмин. Странные назначения Абылгазиева
Особенно у кабинета министров. Единственное, что хорошо получается у нынешнего правительства, — плодить госпредприятия и чиновников. Только за полгода созданы два — «Унаа» и Национальная управляющая компания. Судя из комментариев чиновников, никто не знает зачем.

Есть у правительства и еще одна неприятная особенность — назначать на должности чиновников, которые в прошлом скомпрометированы либо некомпетентны. Уволенные по отрицательным мотивам в итоге получают высокие должности, оскандалившиеся вновь возвращаются из небытия, родственники — куда ни плюнь.

Читайте по теме
Бюджет Кыргызстана. Сбор налогов падает, правительство игнорирует проблему
Контрабанда ГСМ, сигарет, продуктов, «серый» экспорт, недобор налогов, коррупция и взяточничество... И это только небольшой список проблем, которые не решаются. Мизерный рост экономики не позволяет даже говорить о каких-то серьезных государственных вложениях в развитие страны. Да и почти все заработанное просто проедается огромной армией чиновников. Десятки неэффективных министерств, агентств, служб и инспекций.

В ответ же мы получаем не серьезный анализ и кадровые выводы, не прорывные решения и обдуманные предложения, а бесконечные совещания, конференции и тои. Депутаты не отстают, предлагая все более и более бредовые инициативы, которые лишь усугубляют положение, а зачастую и ломают то, что хоть как-то работает.

Закон самосохранения элиты

Пожалуй, в ситуации вокруг Алмазбека Атамбаева можно увидеть лишь один положительный момент, да и то с большой натяжкой: мы увидели, кто именно сидит в Жогорку Кенеше и насколько политическая элита страны прогнила. Хотя такие выводы можно было сделать и после двух революций. Но такая элита живуча и всегда найдет возможность вернуться к кормушке. Если ей жестко не мешать, не очищать государственное управление, не вливать в него новую кровь.

Экс-президенту винить в происходящем просто некого. Только себя. Атамбаев лелеял эту систему, пытался сделать Жогорку Кенеш под себя, активно вмешался в передачу власти, прикармливал всякую нечисть и расправлялся с неугодными посредством сомнительного правосудия. Пожалуй, именно за это ему и придется отвечать.

Страшнее всего, во что после всего этого превратится политическая система Кыргызстана.

Похоже, победители из элиты впадут в очередную эйфорию и вообще утратят связь с реальностью. А впереди очередная политическая забава — выборы в Жогорку Кенеш. И вновь решать проблемы страны некогда, ведь надо заботиться о своем будущем.

Следующий Жогорку Кенеш наверняка станет еще более бесхребетным. Так что можно ожидать инициатив об изменении Конституции. Наверняка желающие сохранить свое положение и власть попытаются увеличить срок правления главы государства или принять другие решения, чтобы оставаться у руля как можно дольше. Ведь они сами доказали: уходить из власти в Кыргызстане равносильно смертному приговору.
Ссылка:
просмотров: 533
Версия для печати
Материалы по теме
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Экс-президента ждут в Жогорку Кенеше
Депутат не уверен, что Атамбаев просил Путина об экстрадиции Азиза Батукаева
Ошибочка вышла. Генпрокурор оговорился про показания Азиза Батукаева
Ситуация в Кой-Таше. Что сейчас происходит в доме Алмазбека Атамбаева
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Не все депутаты смогут высказаться
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Семья Жээнбековых — соучастники
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Сделка по «Форуму» фиктивная
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Азиз Батукаев дал показания генпрокурору
Возле дома Алмазбека Атамбаева собрались всадники на лошадях
Защищать Алмазбека Атамбаева в международном суде готов Алексей Елисеев
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за&nbsp;липовые отчеты Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за липовые отчеты
Атамбаев&nbsp;&mdash; сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту Атамбаев — сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Лето перестает быть томным Лишение неприкосновенности Атамбаева. Лето перестает быть томным
Освобождение Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев дал личное поручение Освобождение Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев дал личное поручение
Бизнес
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первых в&nbsp;этом году пассажиров из&nbsp;Ташкента Аэропорт «Иссык-Куль» принял первых в этом году пассажиров из Ташкента
Шесть причин наслаждаться холодильником LG&nbsp;Electronics на&nbsp;вашей кухне Шесть причин наслаждаться холодильником LG Electronics на вашей кухне
Лето с&nbsp;Beeline: отличные связь и&nbsp;интернет на&nbsp;северном и&nbsp;южном берегах Иссык-Куля Лето с Beeline: отличные связь и интернет на северном и южном берегах Иссык-Куля
Равшан Абдурахимов: Как выйти из&nbsp;сложной ситуации и&nbsp;основать собственное дело Равшан Абдурахимов: Как выйти из сложной ситуации и основать собственное дело