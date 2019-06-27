Все на Атамбаева. Чем власти пожертвовали ради победы над экс-президентом

Бывший экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев практически повержен. Чтобы расправиться с ним, власти потратили немало времени и сил. Но что в итоге изменится в стране?

Ради чего бились

Любое действие должно нести какой-то результат, любые вложения должны приносить дивиденды, любые затраты — иметь смысл. Вроде бы простая логика жизни. Но зачастую в политике это не работает. Особенно в кыргызской.

Именно это происходит в ситуации с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. И, как бы ни старались депутаты, окружение главы государства и прогрессивная общественность представить все в виде борьбы с узурпацией власти или коррупцией, мало кто в это верит. Сведение счетов и личные обиды — это единственное, что движет власть имущими.

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Ну, есть, конечно, и более меркантильные интересы. В 2020 году — выборы в Жогорку Кенеш, и многим нынешним депутатам хочется попасть в новый созыв парламента. Судя по их законотворческим делам, у большинства шансов не очень много. Да, тем, у кого есть приличная сумма на вступительный взнос, можно не беспокоиться. Хотя и в этом случае нужны гарантии. А их просто так не раздают, ведь очередь из жаждущих и тех, кому нынешнее руководство страны обязано, гораздо длиннее списка из 120 человек.

Что даст осуждение Алмазбека Атамбаева стране? По идее, этот «Нюрнбергский процесс», как окрестили его отдельные депутаты, очень желающие в новый Жогорку Кенеш, должен показать торжество правосудия в Кыргызстане. Стать, так сказать, примером того, что никто в Кыргызстане не может у нас заниматься беспределом безнаказанно. Но будет ли так?

Очередное повторение пройденного

Президент Сооронбай Жээнбеков одним из своих приоритетов объявил судебную реформу. Для Кыргызстана это очень и очень важно, ведь и простые люди, и бизнесмены, и те же чиновники совершенно не защищены от государства в плане правосудия. Примером первых плодов реформы могли бы стать суды по аварии на ТЭЦ и над бывшими мэрами Бишкека.

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Да, воровали наверняка, да, закрывали глаза на проблемы, да, были вовлечены в коррупцию. Наказать надо? Надо. Что же мы видим в итоге? На коленке слепленные дела, проведенное абы как следствие, нарушение процессуальных норм и полная картина того, что судьи даже не планируют разбираться в произошедшем. Все решено, нет только тюремных сроков.

В итоге триумф правосудия превратили в фарс. Суд над Алмазбеком Атамбаевым (наверняка никто не сомневается, что в его деле все не закончится просто снятием неприкосновенности) вряд ли будет другим. То есть в результате мы ничего не получим — ни примеров, ни выводов. А только подтвердим: нынешние власти действуют так же, как и он. То есть друг от друга ничем не отличаются.

Когда политика наплевала на экономику

Хуже всего то, что в запале политических сражений и сведения счетов забыли об одном — о стране. А ей как-то все хуже. Все больше она напоминает машину под управлением автопилота. Вот только, похоже, дорогу выбрали не совсем ту, а желания или возможности откорректировать курс что-то не заметно.

Особенно у кабинета министров. Единственное, что хорошо получается у нынешнего правительства, — плодить госпредприятия и чиновников. Только за полгода созданы два — «Унаа» и Национальная управляющая компания. Судя из комментариев чиновников, никто не знает зачем.

Есть у правительства и еще одна неприятная особенность — назначать на должности чиновников, которые в прошлом скомпрометированы либо некомпетентны. Уволенные по отрицательным мотивам в итоге получают высокие должности, оскандалившиеся вновь возвращаются из небытия, родственники — куда ни плюнь.

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Контрабанда ГСМ, сигарет, продуктов, «серый» экспорт, недобор налогов, коррупция и взяточничество... И это только небольшой список проблем, которые не решаются. Мизерный рост экономики не позволяет даже говорить о каких-то серьезных государственных вложениях в развитие страны. Да и почти все заработанное просто проедается огромной армией чиновников. Десятки неэффективных министерств, агентств, служб и инспекций.

В ответ же мы получаем не серьезный анализ и кадровые выводы, не прорывные решения и обдуманные предложения, а бесконечные совещания, конференции и тои. Депутаты не отстают, предлагая все более и более бредовые инициативы, которые лишь усугубляют положение, а зачастую и ломают то, что хоть как-то работает.

Закон самосохранения элиты

Пожалуй, в ситуации вокруг Алмазбека Атамбаева можно увидеть лишь один положительный момент, да и то с большой натяжкой: мы увидели, кто именно сидит в Жогорку Кенеше и насколько политическая элита страны прогнила. Хотя такие выводы можно было сделать и после двух революций. Но такая элита живуча и всегда найдет возможность вернуться к кормушке. Если ей жестко не мешать, не очищать государственное управление, не вливать в него новую кровь.

Экс-президенту винить в происходящем просто некого. Только себя. Атамбаев лелеял эту систему, пытался сделать Жогорку Кенеш под себя, активно вмешался в передачу власти, прикармливал всякую нечисть и расправлялся с неугодными посредством сомнительного правосудия. Пожалуй, именно за это ему и придется отвечать.

Страшнее всего, во что после всего этого превратится политическая система Кыргызстана.

Похоже, победители из элиты впадут в очередную эйфорию и вообще утратят связь с реальностью. А впереди очередная политическая забава — выборы в Жогорку Кенеш. И вновь решать проблемы страны некогда, ведь надо заботиться о своем будущем.

Следующий Жогорку Кенеш наверняка станет еще более бесхребетным. Так что можно ожидать инициатив об изменении Конституции. Наверняка желающие сохранить свое положение и власть попытаются увеличить срок правления главы государства или принять другие решения, чтобы оставаться у руля как можно дольше. Ведь они сами доказали: уходить из власти в Кыргызстане равносильно смертному приговору.