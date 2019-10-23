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Общество

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Отвод Эркину Мамырову удовлетворен

Заместителя председателя Конституционной палаты Эркина Мамырова отстранили от участия в слушаниях по жалобе адвокатов бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Судебная коллегия согласилась с доводами юристов ответчиков, указанных в ходатайстве об отводе.

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По словам председателя палаты Карыбека Дуйшеева, они обоснованны.

«Конституционная палата пришла к выводу: учитывая то, что действительно имело место наложение дисциплинарного взыскания на судью Мамырова, считаем возможным удовлетворить ходатайства об отводе», — заявил он.

Отметим, юристы парламента посчитали, что имеются веские обстоятельства, которые ставят под сомнение непредвзятость и беспристрастность Эркинбека Мамырова, так как он еще до принятия измений в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» публично высказал свое мнение.

В заседании палаты объявлен перерыв.

Напомним, адвокаты, представляющие интересы Атамбаева, обратились с заявлением в Конституционную палату о признании статьи 2 Закона «О внесении изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» от 15 мая 2019-го неконституционной и противоречащей части 5 статьи 6 Конституции. Жогорку Кенеш лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента в июне.

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