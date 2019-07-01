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Общество

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением

Роза Отунбаева выступила с открытым заявлением о лишении статуса экс-президента Алмазбека Атамбаева.

По ее словам, инициатива объявления импичмента президенту Алмазбеку Атамбаеву, выдвинутая в ноябре 2016 года одной из оппозиционных фракций Жогорку Кенеша, в эти дни получила свое логическое развитие.

«Сегодня парламент и тех, кто поддерживает его решение о лишении неприкосновенности Алмазбека Атамбаева, критикуют за соглашательство, называют обиженными, обвиняют в мести. В природе парламента всегда бывает так называемое депутатское болото, которое не имеет собственной позиции и голосует из конформизма. Но в нем есть и настоящие трибуны, способные влиять на исторический ход событий, вопреки властному давлению отстаивающие конституционный баланс ветвей власти, бдящие за законностью государственного управления. Поэтому при всем многообразии и противоречивости парламента нам важно сохранить его легитимность как института», — отметила Роза Отунбаева.

«Сегодня те, кто возмущается снятием неприкосновенности с Атамбаева, забыли, как легко игнорировалась депутатская неприкосновенность, как изобретались обвинения депутатам в особо тяжких преступлениях, чтобы обойти процедуру получения согласия в парламенте на их арест. Практически все требования о роспуске парламента запускались для того, чтобы сломать хребет законодательной ветви власти и подчинить его единовластию президента. Все это отразилось на облике кыргызского парламента — на его скособоченности и трусоватости», — говорится в заявлении.

Роза Отунбаева добавила, что недавно Алмазбек Атамбаев воскликнул, что не думал, что «уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях».

«Не так ли шились дела на его оппонентов и критиков в бытность его главой государства? Даже если внять его увещеваниям «не знал, не доложили, не слышал», резонансные дела о преследованиях широко и подробно освещались в СМИ — кого он хочет убедить в своем неведении и непогрешимости? — задалась вопросом она. — Я не поддерживаю тех, кто желает Атамбаеву пройти все круги судебно-правового беспредела, которые он учинял своим оппонентам, будучи президентом. Важно обеспечить справедливое и непредвзятое расследование предъявленных ему обвинений».

Роза Отунбаева считает, что нужно начать продуманную, скрупулезную чистку запятнавших себя в политических преследованиях и коррупции следователей, прокуроров и судей.

«Очень жаль, что Генеральная прокуратура «пока не нашла» подтверждений репрессиям и гонениям, учиненным Атамбаевым. Они все на поверхности — многократно зафиксированные в СМИ и томах уголовных дел, но цинично проигнорированные при вынесении судебных решений. Институт пересмотра судебных дел по вновь открывшимся обстоятельствам — законный путь восстановления справедливости должен заработать в полную силу, чтобы вернуть доверие народа к суду.

Только так можно обеспечить справедливое законное расследование выдвинутых против Алмазбека Атамбаева обвинений и законность судебных решений в отношении других бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых в коррупционных преступлениях.

Алмазбеку Атамбаеву не откажешь в одном мастерстве — он умеет запускать в обществе низменные деструктивные понятия и тренды, которые возбуждают конфронтацию, непримиримость, радикализм.

Роза Отунбаева
За эти дни Атамбаев наговорил много вещей, которые можно рассматривать как подготовку к противоправным действиям. Называя действующую власть бакиевской, он преследует лишь одну цель — возбудить межрегиональную рознь, поделить страну на своих и чужих. Выстроив живой щит из женщин, стариков и молодых ребят, он заявляет о готовности оказывать вооруженное сопротивление любым оперативно-следственным действиям в отношении него. Это он позиционирует как оппозиционную деятельность и личную смелость, но на самом деле только обнаруживает свою политическую несостоятельность и человеческую слабость», — пояснила Роза Отунбаева.
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