Лишение неприкосновенности Атамбаева. Экс-президента ждут в Жогорку Кенеше

Депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова возмущена, что генеральный прокурор не пригласил экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

Откурбек Джамшитов пояснил, что закон запрещает приглашать его, так как у него есть статус экс-президента.

В спор вступил Талант Мамытов. «На заседаниях комиссии мы говорили, что он может прийти. И сейчас, до принятия решения, мы готовы его выслушать. Но Алмазбек Атамбаев почему-то считает, что не получал приглашения», — сказал он.

Асель Кодуранова напомнила о государственном протоколе. «На праздники вы не забываете прислать официальное приглашение, а на этот вопрос не могли пригласить», — резюмировала она.

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева завершила свою работу и направила итоги в Генеральную прокуратуру.

В своем отчете парламентарии выдвинули шесть обвинений бывшему главе государства: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, политические гонения, причастность к поставкам угля на ТЭЦ, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации ТЭЦ, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш.

Генеральная прокуратура поддержала пять из них — факт политического гонения исключен. Заключение генпрокурора единогласно одобрил парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.