Освобождение Азиза Батукаева. Причастность Алмазбека Атамбаева проверяют

Правоохранительные органы проверяют причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Об этом стало известно на заседании специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента страны.

Факт, озвученный депутатской комиссией, зарегистрирован в Едином реестре преступлений, проводится проверка.

Как отмечается в заявлении спецкомиссии, при участии бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева незаконно освобожден вор в законе Азиз Батукаев. Экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов дал показания, что его освободили по личному поручению Алмазбека Атамбаева.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.