Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение будет завтра

Конституционная палата прервала прения сторон сегодня на заседании, где рассматривалось обращение юристов Алмазбека Атамбаева.

Сегодня, напомним, КП КР приступила к рассмотрению жалобы адвокатов бывшего президента о лишении его неприкосновенности. Юристы требуют признать антиконституционной статью 2 Закона «О внесении изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» от 15 мая 2019 года. Стороны перешли к прениям.

«По процедуре, после окончания прений коллегия Конституционной палаты должна была огласить решение. Но председательствующий неожиданно прервал выступление юристов под предлогом, что все устали и конец рабочего дня. Хотя оставалось еще 15 минут до 18.00 и прения практически завершились. Но, вопреки регламенту, коллегия огласит решение завтра, 24 октября. Такое в моей практике впервые», — сказал Нурбек Токтакунов.

Нурбек Токтакунов отметил, что закон обратной силы не имеет, поэтому эта статья не должна быть применена в отношении главы государства, который на тот момент сложил свои полномочия.

В Конституционной палате 24.kg пояснили, что никакого нарушения закона или процедуры нет. Обращение рассмотрено, завтра продолжатся прения и после их окончания судьи огласят решение.

