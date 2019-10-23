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Общество

Лишение неприкосновенности Атамбаева. В отводе Карыбека Дуйшеева отказано

В ходатайстве адвокатов бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева об отводе председателя Конституционной палаты Верховного суда Карыбека Дуйшеева отказано. Такое решение приняла судебная коллегия в совещательной комнате.

Она посчитала доводы юристов необоснованными. Председательствовать на рассмотрении жалобы адвокатов Алмазбека Атамбаева будет глава КП.

Отметим, ранее адвокат Алмазбека Атамбаева Нурбек Токтакунов заявил, что Карыбек Дуйшеев работал советником родного брата главы государства Асылбека Жээнбекова, когда последний был спикером парламента, и это может оказаться препятствием для объективного рассмотрения дела.

Судебная коллегия вновь ушла в совещательную комнату. Теперь для рассмотрения ходатайства стороны ответчиков по данному слушанию. Они потребовали отвода заместителя председателя Конституционной палаты Эркинбека Мамырова.

«Имеются веские обстоятельства, которые ставят под сомнение непредвзятость и беспристрастность Эркинбека Мамырова. 24 мая 2014 года дисциплинарная коммиссия, рассмотрев обращение депутата парламента Исхака Масалиева, приняла решение в отношении Мамырова в виде дисциплинарного взыскания. Эркинбек Мамыров публично высказал свое мнение в отношении еще не принятого законопроекта, что недопустимо законодательством о конституционном судопроизводстве», — считает сторона ответчика.

Напомним, что адвокаты, представляющие интересы Алмазбека Атамбаева, обратились с заявлением в Конституционную палату о признании статьи 2 Закона «О внесении изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» от 15 мая 2019-го неконституционной и противоречащей части 5 статьи 6 Конституции. Данный закон Жогорку Кенеш принял в июне.
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