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Власть

Предстоящий саммит ШОС в Бишкеке Сооронбай Жээнбеков обсудил с послом России

Фото пресс-службы президента КР

Сооронбай Жээнбеков принял посла Российской Федерации в Кыргызстане Николая Удовиченко. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, глава государства выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту «Шереметьево», в результате которой погиб 41 человек.

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«Мы с вами встречаемся накануне великого праздника — 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наши отцы и деды проявили героизм, несгибаемую волю, готовность к самопожертвованию и бесконечную любовь к Родине. Одним из ярких примеров того, что наши народы объединяет чувство великой гордости за героический подвиг фронтовиков и тружеников тыла — это акция «Бессмертный полк». В Кыргызстане в этой славной акции ежегодно участвуют десятки тысяч граждан, в этом году она пройдет по всей нашей стране», — отметил президент.

Николай Удовиченко передал Сооронбаю Жээнбекову поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем Победы.

Он вкратце рассказал о работе в качестве посла, в рамках которой посещает регионы республики, и отметил, что приложит все усилия для укрепления двустороннего сотрудничества.

Сооронбай Жээнбеков и Николай Удовиченко обменялись мнениями по вопросам реализации достигнутых соглашений по итогам государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан и мероприятий в рамках предстоящего в июне саммита ШОС в Бишкеке.
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