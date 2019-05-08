Предстоящий саммит ШОС в Бишкеке Сооронбай Жээнбеков обсудил с послом России

Сооронбай Жээнбеков принял посла Российской Федерации в Кыргызстане Николая Удовиченко. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
По ее данным, глава государства выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту «Шереметьево», в результате которой погиб 41 человек.
Николай Удовиченко передал Сооронбаю Жээнбекову поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем Победы.
Он вкратце рассказал о работе в качестве посла, в рамках которой посещает регионы республики, и отметил, что приложит все усилия для укрепления двустороннего сотрудничества.
Сооронбай Жээнбеков и Николай Удовиченко обменялись мнениями по вопросам реализации достигнутых соглашений по итогам государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан и мероприятий в рамках предстоящего в июне саммита ШОС в Бишкеке.