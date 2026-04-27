Военное и экономическое партнерство. О чем договорились Бишкек и Пекин

В Бишкеке состоялась встреча председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева с министром обороны Китая, членом Госсовета КНР адмиралом Дун Цзюнем.

Переговоры прошли в «Ынтымак Ордо». Стороны обсудили развитие кыргызско-китайского сотрудничества, отметив, что за последние годы взаимодействие между странами существенно активизировалось благодаря договоренностям на уровне лидеров — Садыра Жапарова и Си Цзиньпина.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что КР за последние пять лет демонстрирует устойчивый экономический рост, и важную роль в этом играет привлечение инвестиций из КНР.

«Кыргызстан придает особое значение развитию сотрудничества с Китаем и рассматривает его как одного из ключевых стратегических партнеров. Мы нацелены на дальнейшее углубление взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности и обороны», — заявил он.

В свою очередь Дун Цзюнь передал приветствие от премьера Госсовета КНР Ли Цяна и подтвердил заинтересованность Пекина в расширении двустороннего сотрудничества, в том числе в военной сфере и вопросах безопасности.

Отмечается, что глава оборонного ведомства Китая прибыл в КР для участия в заседании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Бишкеке. В 2026 году председательство в ШОС осуществляет Кыргызстан.

