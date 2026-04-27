Власть

Военное и экономическое партнерство. О чем договорились Бишкек и Пекин

В Бишкеке состоялась встреча председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева с министром обороны Китая, членом Госсовета КНР адмиралом Дун Цзюнем.

Фото кабмина

Переговоры прошли в «Ынтымак Ордо». Стороны обсудили развитие кыргызско-китайского сотрудничества, отметив, что за последние годы взаимодействие между странами существенно активизировалось благодаря договоренностям на уровне лидеров — Садыра Жапарова и Си Цзиньпина.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что КР за последние пять лет демонстрирует устойчивый экономический рост, и важную роль в этом играет привлечение инвестиций из КНР.

«Кыргызстан придает особое значение развитию сотрудничества с Китаем и рассматривает его как одного из ключевых стратегических партнеров. Мы нацелены на дальнейшее углубление взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности и обороны», — заявил он.

В свою очередь Дун Цзюнь передал приветствие от премьера Госсовета КНР Ли Цяна и подтвердил заинтересованность Пекина в расширении двустороннего сотрудничества, в том числе в военной сфере и вопросах безопасности.

Отмечается, что глава оборонного ведомства Китая прибыл в КР для участия в заседании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Бишкеке. В 2026 году председательство в ШОС осуществляет Кыргызстан.

Что известно о министре обороны Китая, прибывшем в Бишкек

из интернета
Фото из интернета. Дун Цзюнь

Дун Цзюнь — министр обороны Китайской Народной Республики, адмирал Военно-морских сил. Возглавляет оборонное ведомство с декабря 2023 года.

Родился в декабре 1961-го в Яньтае. Военную карьеру построил в ВМС Народно-освободительной армии Китая, где прошел путь от офицерских должностей до высшего командного состава.

В разные годы занимал командные и штабные посты, в том числе служил на южном стратегическом направлении, связанном с Южно-Китайским морем. В 2021 году назначен командующим ВМС КНР.

В декабре 2023-го возглавил Министерство обороны Китая, став первым министром обороны страны с военно-морским прошлым. Его назначение эксперты связывали с ростом роли флота в стратегии Пекина и усилением внимания КНР к морской безопасности.

На посту министра обороны представляет республику на международных переговорах, проводит встречи с зарубежными делегациями и участвует в форумах по вопросам безопасности.

При этом ключевые решения в военной сфере в Китае принимает Центральный военный совет, который возглавляет Си Цзиньпин.
