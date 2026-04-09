Более 2 миллионов сомов выделяют на организацию марафона ШОС-2026

Государственное агентство физической культуры и спорта при кабинете министров объявило тендер на приобретение услуг по организации международного марафона ШОС-2026.

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 2 миллиона 150 тысяч сомов.

В том числе 1 миллион 250 тысяч сомов предусмотрено на организацию церемонии открытия и закрытия марафона в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области; 900 тысяч сомов — на гостиничные услуги для размещения иностранных участников, оргкомитета, судейского персонала, волонтеров и тренеров (всего 150 человек на двое суток с трех разовым питанием).

Предложения поставщиков принимаются до 13 апреля.