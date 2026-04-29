10:31
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Экономика

Бакыт Торобаев: Кыргызстан за совместные зеленые проекты ШОС в энергетике

Кыргызстан выступает за активизацию совместных проектов в области зеленой энергетики, внедрение инновационных технологий и развитие устойчивой инфраструктуры. Об этом на форуме ШОС по зеленому и устойчивому развитию в городе Нинбо (Китай) заявил спецпредставитель президента КР по особым поручениям Бакыт Торобаев.

По его словам, в условиях, когда вызовы, связанные с изменением климата, оказывают нарастающее влияние на устойчивое развитие и благополучие наших стран и народов, проведение форума является весьма актуальным и своевременным.

«Сотрудничество по зеленому и устойчивому развитию является одним из важных направлений на пространстве ШОС. Государства — члены организации объединяют усилия для обеспечения экологической безопасности, устойчивого экономического роста и повышения качества жизни» , — сказал Бакыт Торобаев.

Он отметил, что в рамках председательства в организации Кыргызстан уделяет особое внимание вопросам устойчивого развития, экологической безопасности и расширения экономического сотрудничества.

Кыргызская Республика разработала проект Инициативы по совместным действиям государств ШОС по сохранению и устойчивому управлению биоразнообразием Евразии.

«Инициатива направлена на развитие сотрудничества в целях экологической устойчивости планеты и достижение гармоничного сосуществования человека и природы. Выражаю надежду на поддержку данных инициатив Кыргызской Республики со стороны государств ШОС», — добавил Бакыт Торобаев.

Спецпредставитель отметил, что взаимодействие с КНР является одним из самых приоритетных направлений сотрудничества для Кыргызстана.

Наши страны связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении, доверии и добрососедстве.

«2025 год был весьма активным и плодотворным во взаимодействии Кыргызстана с Китаем. Визиты главы КР в Китай в 2025 году стали важным этапом в укреплении двусторонних отношений и придали новый импульс сотрудничеству в различных сферах», — заявил Бакыт Торобаев.

По его словам, Китай является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Реализуются совместные проекты в сфере транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленности и логистики. Особое внимание уделяется развитию транспортных коридоров и укреплению связей в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

В активной фазе находится строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, обеспечение работы нового пункта пропуска «Бедель» и строительство автодороги Барскоон — Бедель, которая станет новой транспортной артерией, соединяющей Китай со странами Центральной Азии.

«Кыргызстан создает все условия и готов принимать необходимые меры по улучшению торгово-логистической инфраструктуры. Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества с китайскими партнерами в области зеленых технологий, возобновляемой энергетики, экологически чистого производства и инноваций», — добавил Бакыт Торобаев.

Он подчеркнул, что в последние годы в Кыргызстане последовательно реализуются национальные стратегии и программы, направленные на формирование зеленой экономики.

«Одним из ключевых направлений является развитие гидроэнергетики. Кыргызстан обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом. В этой связи мы активно продвигаем проекты строительства и модернизации ГЭС, которые не только источник чистой энергии, но и важный фактор энергетической безопасности и экспортного потенциала страны. Наряду с этим, мы развиваем другие виды возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергетику», — заявил Бакыт Торобаев.

«В стране создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций в энергетический сектор, включая государственно-частное партнерство, совершенствование нормативно-правовой базы и предоставление преференций для инвесторов. Кыргызстан активно развивает устойчивое сельское хозяйство, экологический туризм и зеленую промышленность. Эти направления обладают высоким потенциалом для привлечения инвестиций и создания добавленной стоимости, особенно в отдаленных регионах страны», — отметил спецпредставитель.

Отдельно хотел бы подчеркнуть, что Кыргызстан стремится стать привлекательной площадкой для зеленых инвестиций.

«Мы заинтересованы в привлечении международных финансовых институтов, частных инвесторов и партнеров по развитию. В этой связи внедряются инструменты зеленого финансирования, включая выпуск зеленых облигаций, развитие климатических фондов и участие в международных инициативах», — отметил Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/372329/
просмотров: 97
Версия для печати
Популярные новости
Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;27&nbsp;апреля Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и другие валюты. Курс на 27 апреля
Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты
Три месторождения в&nbsp;Иссык-Кульской области выставлены на&nbsp;аукцион Три месторождения в Иссык-Кульской области выставлены на аукцион
Кыргызстан увеличил импорт яиц в&nbsp;три раза, экспорт масла рухнул в&nbsp;40&nbsp;раз Кыргызстан увеличил импорт яиц в три раза, экспорт масла рухнул в 40 раз
Бизнес
Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в&nbsp;банк Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA 30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
29 апреля, среда
10:27
Вопрос поставки школьных автобусов в Кыргызстан обсудили в Китае Вопрос поставки школьных автобусов в Кыргызстан обсудил...
10:25
Бакыт Торобаев: Кыргызстан за совместные зеленые проекты ШОС в энергетике
10:16
В Кыргызстане вводят аккредитацию для компаний по кибераудиту
10:07
В модернизацию Майлуу-Сууйского лампового завода вложат почти миллиард сомов
10:00
День города. От средневекового Джуля до современного Бишкека