Бакыт Торобаев: Кыргызстан за совместные зеленые проекты ШОС в энергетике

Кыргызстан выступает за активизацию совместных проектов в области зеленой энергетики, внедрение инновационных технологий и развитие устойчивой инфраструктуры. Об этом на форуме ШОС по зеленому и устойчивому развитию в городе Нинбо (Китай) заявил спецпредставитель президента КР по особым поручениям Бакыт Торобаев.

По его словам, в условиях, когда вызовы, связанные с изменением климата, оказывают нарастающее влияние на устойчивое развитие и благополучие наших стран и народов, проведение форума является весьма актуальным и своевременным.

«Сотрудничество по зеленому и устойчивому развитию является одним из важных направлений на пространстве ШОС. Государства — члены организации объединяют усилия для обеспечения экологической безопасности, устойчивого экономического роста и повышения качества жизни» , — сказал Бакыт Торобаев.

Он отметил, что в рамках председательства в организации Кыргызстан уделяет особое внимание вопросам устойчивого развития, экологической безопасности и расширения экономического сотрудничества.

Кыргызская Республика разработала проект Инициативы по совместным действиям государств ШОС по сохранению и устойчивому управлению биоразнообразием Евразии.

«Инициатива направлена на развитие сотрудничества в целях экологической устойчивости планеты и достижение гармоничного сосуществования человека и природы. Выражаю надежду на поддержку данных инициатив Кыргызской Республики со стороны государств ШОС», — добавил Бакыт Торобаев.

Спецпредставитель отметил, что взаимодействие с КНР является одним из самых приоритетных направлений сотрудничества для Кыргызстана.

Наши страны связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении, доверии и добрососедстве. Бакыт Торобаев

«2025 год был весьма активным и плодотворным во взаимодействии Кыргызстана с Китаем. Визиты главы КР в Китай в 2025 году стали важным этапом в укреплении двусторонних отношений и придали новый импульс сотрудничеству в различных сферах», — заявил Бакыт Торобаев.

По его словам, Китай является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Реализуются совместные проекты в сфере транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленности и логистики. Особое внимание уделяется развитию транспортных коридоров и укреплению связей в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

В активной фазе находится строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, обеспечение работы нового пункта пропуска «Бедель» и строительство автодороги Барскоон — Бедель, которая станет новой транспортной артерией, соединяющей Китай со странами Центральной Азии.

«Кыргызстан создает все условия и готов принимать необходимые меры по улучшению торгово-логистической инфраструктуры. Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества с китайскими партнерами в области зеленых технологий, возобновляемой энергетики, экологически чистого производства и инноваций», — добавил Бакыт Торобаев.

Он подчеркнул, что в последние годы в Кыргызстане последовательно реализуются национальные стратегии и программы, направленные на формирование зеленой экономики.

«Одним из ключевых направлений является развитие гидроэнергетики. Кыргызстан обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом. В этой связи мы активно продвигаем проекты строительства и модернизации ГЭС, которые не только источник чистой энергии, но и важный фактор энергетической безопасности и экспортного потенциала страны. Наряду с этим, мы развиваем другие виды возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергетику», — заявил Бакыт Торобаев.

«В стране создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций в энергетический сектор, включая государственно-частное партнерство, совершенствование нормативно-правовой базы и предоставление преференций для инвесторов. Кыргызстан активно развивает устойчивое сельское хозяйство, экологический туризм и зеленую промышленность. Эти направления обладают высоким потенциалом для привлечения инвестиций и создания добавленной стоимости, особенно в отдаленных регионах страны», — отметил спецпредставитель.

Отдельно хотел бы подчеркнуть, что Кыргызстан стремится стать привлекательной площадкой для зеленых инвестиций. Бакыт Торобаев

«Мы заинтересованы в привлечении международных финансовых институтов, частных инвесторов и партнеров по развитию. В этой связи внедряются инструменты зеленого финансирования, включая выпуск зеленых облигаций, развитие климатических фондов и участие в международных инициативах», — отметил Бакыт Торобаев.