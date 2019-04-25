Отчет правительства в Жогорку Кенеше. Когда премьер далек от реальности

Второй день в Жогорку Кенеше слушают отчет правительства. На выступления записались практически все — более ста депутатов. Каждый хотел задать свой вопрос и не упустить возможность похвалить Мухаммедкалыя Абылгазиева за отличную работу.

Глава правительства в свою очередь не стесняясь рассказывал о достижениях, которые по большому счету вовсе не достижения.

Сравнить несравнимое

Премьер-министр гордится тем, что позиции Кыргызстана в международных рейтингах улучшились на 1,9 процента.

По индексу «Ведение бизнеса» из 190 стран республика занимает 70-е место, поднявшись на 7 позиций. По индексу «Восприятие коррупции» из 180 стран Кыргызстан вышел на 132-е место, поднявшись на 3 позиции. В Международном рейтинге экономической свободы из 180 стран республика находится на 79-м месте.

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Премьер-министр добавил, что по индексу «Глобальная конкурентоспособность» по сравнению с прошлыми годами позиции улучшились на 5 пунктов.

По индексу «Социальный прогресс» КР добилась значительного улучшения, заняв 78-е место из 146 стран. По индексу «Развитие страны» мы поднялись на 4 позиции, заняв 78-е место из 149 стран.

Депутат Мирлан Жеенчороев напомнил премьер-министру, что успех по большинству показателей достигнут в 2017 году и приписывать себе заслуги другого кабмина — это как минимум неэтично.

«Ваш состав правительства пришел 20 апреля 2018 года. Посмотрите на отчет внимательнее, в нем написано, что улучшение показателей в рейтингах связано с принятием законов от июня-июля 2017-го. Вы приписываете себе заслуги в четырех показателях», — отметил депутат.

Непонятно, зачем Мухаммедкалый Абылгазиев сравнивает уровень инфляции в Кыргызстане со странами ЕАЭС и СНГ, ведь экономики стран и уровень жизни разительно отличаются друг от друга. Но тем не менее в копилку нынешнего кабмина положили еще одно достижение — уровень инфляции в 2018 году сложился на уровне 0,5 процента, что является хорошим показателем среди стран Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Еще один показатель — внешний долг — снизился с 51,3 до 48 процентов. Однако при уточнении выяснилось, что внешний долг снизился благодаря списанию долга Россией.

Наталья Никитенко удивлена, откуда у премьер-министра такие показатели.

«Отчет написан очень хорошо, такое ощущение, что большая часть населения живет в параллельной реальности. Согласно вашему отчету, мы живем в Швейцарии, хотя на самом деле уровень жизни кыргызстанцев низкий, люди не могут получить социальное жилье. Проблемы на границе не решаются годами», — сказала она.

С этим сложно поспорить, но у Мухаммедкалыя Абылгазиева и на это замечание свое видение. Он явно не видит приграничных конфликтов и уверяет, что отношения с соседями вышли на новый уровень.

На границе неспокойно

Только за последний месяц произошло несколько приграничных конфликтов.

Последняя стычка между жителями Баткена и Воруха случилась за день до отчета правительства. До этого в середине марта местные жители забрасывали друг друга камнями. Пограничники обеих стран применяли оружие, чтобы разогнать людей.

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На кыргызско-казахской границе то и дело не пропускают большегрузные машины. Но премьер-министр помнит лишь ситуацию в конце 2017 года, которую, кстати, урегулировал не он, но почему-то этот пример фигурирует в его отчете.

«Из-за непонимания ситуация на границе усугубилась. Тысячи машин месяцами стояли. Экономике Кыргызстана это нанесло вред. Также произошла авария на ТЭЦ Бишкека. Нынешний состав правительства приступил к работе в апреле 2018-го. Нам пришлось разбираться с последствиями этих проблем. Мы показали единство и достигли хороших результатов. Отношения, которые охладели с соседями, поднялись на новый уровень», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр признал, что народ в большинстве своем не верит нынешнему кабинету министров, но и этот минус он обернул в плюс.

«Индекс доверия населения снизился на 0,6 процента. Но это не плохой показатель, а закономерный. Это говорит о том, что правительство не занималось пиаром, а работало без устали», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Скандальные проекты

Какими-то реальными проектами правительство похвастать не может, а вот скандалов хоть отбавляй.

Премьер-министр рассказал, что уволил недобросовестных чиновников. В течение года от должностей освобождены 6 министров, 13 руководителей, 13 акимов районов. При этом назначения оставляют желать лучшего.

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В Государственной регистрационной службе, где кипит скандал с покупкой бланков биометрических паспортов, новый руководитель. Им стал бывший мэр Балыкчи Алмаз Мамбетов, прославившийся крепким словцом.

Свой выбор Мухаммедкалый Абылгазиев объяснил просто: в Балыкчи он показал хорошие результаты, в частности, запустил «Безопасный город». То, что у Алмаза Мамбетова нет специального образования, кабмин не смущает. А с матом в правительстве предпочитают бороться, погрозив чиновнику пальчиком.

Что будет с новым поколением загранпаспортов, в ГРС пока не знают. Алмаз Мамбетов лишь невнятно ответил, что условия тендера будут пересмотрены.

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Ответственность за скандал вокруг уранового месторождения Мухаммедкалый Абылгазиев и вовсе переложил на прежние составы правительств. По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что кабмины в Кыргызстане слишком часто меняются. В результате лицензию продлевали семь раз и постоянно разные люди.

«Компания «ЮрАзия в Кыргызстане» зарегистрирована в 2004 году. В 2010-м она получила лицензию на проведение исследования за подписью министра природных ресурсов Кайрата Жумалиева. Затем, в 2011 году, за подписью Замирбека Эсенаманова компании выдали лицензию. В 2012-м разрешение подписал Ишимбай Чунуев, в 2015 году подпись на продление разрешения поставил уже Дуйшенбек Зилалиев. В 2016-м лицензию также продлили», — сказал он.

Радует одно, что премьер-министру хватило благоразумия остановить работы на месторождении.

Мухаммедкалый Абылгазиев решительно настроен уйти от геологозависимости и перевести акценты на развитие туризма и других отраслей экономики. В связи с этим он заявил, что зависимость от Кумтора — большая ошибка прошлых правительств. Он обещал, что республика больше не будет зависеть от таких гигантов, но никаких проектов взамен не предложил.

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Не исключено, что назреет еще один конфликт. Во время государственного визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан председатель правления российского ПАО «Газпром» Алексей Миллер и первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подписали дорожную карту об участии «Газпрома» в приобретении имущества и активов ОАО «Кыргызнефтегаз».

Однако премьер-министр уверен, что эта договоренность ни о чем не говорит и Кыргызстан не обязан продавать компанию «Газпрому». Остается только догадываться, к каким последствиям приведет такая многовекторность правительства.

Ничего не вижу, ничего не слышу

Никаких заявлений о реальном подъеме экономики и уровня жизни кыргызстанцев Мухаммедкалый Абылгазиев не сделал.

Ему говорят о проблемах, он в ответ — сделаем, пересмотрим. Ему показывают, как чиновники спят на выступлении президента, а он не слышит и не реагирует.

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Мухаммедкалый Абылгазиев также пропустил мимо ушей решение Совета безопасности относительно нарушений в Государственном агентстве окружающей среды и лесного хозяйства. Совбез рекомендовал уволить Абдыкалыка Рустамова. У главы правительства не было времени изучить решение, но он обещал посмотреть его в ближайшие дни.

Депутаты несколько раз предлагали прекратить бессмысленное обсуждение. Всем ясно, что, несмотря на недостатки, кабинет министров останется работать.

А Камчыбек Жолдошбаев предложил дать Мухаммедкалыю Абылгазиеву орден за отличную работу.

Задачу перед Жогорку Кенешем правительство выполнило. О работе доложили в ярких красках, так что у парламентариев ослепило глаза. А что народ? Он как жил, так и будет жить в бедности и постоянном поиске работы. Не рассчитывая на правительство.