Добыча урана на Иссык-Куле. Как загубить туризм одним решением

Правительство Кыргызстана всегда заявляет, что туризм — одна из приоритетных отраслей экономики. Однако действия чиновников, точнее их бездействие, могут сорвать очередной турсезон.

В этом году особенно порадовали — за месяц перед стартом массового прибытия туристов разгорелся скандал вокруг проекта по добыче урана в Тонском районе Иссык-Кульской области. Речь идет о месторождении неподалеку от Балыкчи, через который туристы и въезжают на побережье.

Новый год — новые идеи

Практически каждый туристический сезон в Кыргызстане начинается одинаково — с гениальных затей чиновников, грозящих отрасли большими проблемами. Фантазии можно только позавидовать.

Приведем несколько простых примеров.

В 2016 году Кыргызстан затеял реконструкцию автодороги Балыкчи — Чолпон-Ата — Корумду. И все бы ничего, но стройка века значительно затянулась из-за нехватки собственных средств у подрядчика и бюджетных денег. Работы на дороге не закончены по сей день.

Ремонтные работы на трассе Балыкчи — Чолпон-Ата — Корумду стали проводить с началом турсезона.

Туристам в итоге пришлось добираться до озера в пыли, грязи и по ухабам. Кто-то и вовсе решил отказаться от поездки, потому что удовольствие от такой дороги выглядело весьма сомнительно. Чиновников этот факт мало интересовал. Им ведь дорогу делать надо было. Внятного ответа на вопрос, почему нельзя делать работы вне сезона, никто так и не получил.

Зимой того же 2016 года разгорелся еще один скандал. В стране приняли новую редакцию закона о внешней миграции и ввели обязательную для иностранцев регистрацию в течение пяти дней после въезда в Кыргызстан. В итоге рискнувшим приехать к нам иностранцам пришлось тратить время не на отдых, а на бюрократию.

Только после поднявшейся шумихи, акций протеста и возмущений депутатов правительство приняло постановление, отменившее обязательную регистрацию иностранцев.

В январе 2019 года неожиданно приостановил работу автобусный маршрут Бишкек — Ташкент. Оказалось, что отечественные чиновники просто не успели вовремя договориться с казахскими коллегами.

Тот факт, что в 2018-м в Кыргызстан выехали 3 миллиона 196 тысяч узбекистанцев, не стал поводом для чиновников решать проблемы быстрее.

Если бы случай не стал достоянием общественности, то мы могли потерять значительное число туристов из соседней страны. Благо после обнародования информации проблема разрешилась в достаточно короткие сроки.

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И это лишь малая часть того, что стабильно происходит в Кыргызстане в преддверии туристического сезона. Сюда можно смело добавить предложения убрать все заборы в частных пансионатах на Иссык-Куле, собирать плату за въезд иностранных автомобилей, отказ ГКНБ расширять список стран для безвизового въезда.

Инвестор важнее туриста

В этом году чиновники пошли значительно дальше. Во время восьмой российско-кыргызской межрегиональной конференции подписано соглашение об инвестировании средств в разработку уранового месторождения и о перезапуске Кара-Балтинского горнорудного комбината.

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Еще в 2010 году ОсОО «ЮрАзия в Кыргызстане» выдана лицензия на проведение геолого-разведочных работ на уран на Кызыл-Омпольской лицензионной площади. Сейчас разведочные работы практически завершены. В проекте по добыче урана участвует Центрально-азиатская урановая компания. Именно она сейчас владеет акциями КГРК и до 2020 года собирается выкупить 100 процентов акций «ЮрАзии».

Добывать уран Центрально-азиатская урановая компания собирается как раз на въезде в Иссык-Кульскую область.

Только после череды митингов на самом месторождении, возмущений в социальных сетях, сбора подписей против проекта правительство отреагировало: премьер поручил приостановить работы на месторождении. Не прекратить, а приостановить. Если комиссия решит, что угрозы для экологии нет, то работы продолжатся в прежнем режиме.

Ни сам премьер, ни глава Минкультуры, ни глава департамента туризма или директор «Кыргыз туризма» ни словом не обмолвились о том, какую угрозу этот проект представляет для туристической отрасли.

Что принесет больше денег

Те, кто сейчас ратует за реализацию проекта по добыче урана, говорят о притоке инвестиций. Российский инвестор действительно готов вложить в него $30 миллионов.

Средства эти пойдут не только на разработку урана, но и на модернизацию оборудования на КГРК.

Но насколько эти деньги действительно важны и сопоставимы с тем ущербом, который может понести Иссык-Кульская область да и вся сфера туризма в целом. Вряд ли в правительстве озвучат эти цифры. Но есть несколько фактов, которые позволяют сравнить возможные инвестиции и реальную прибыль от туризма.

Доход от туризма в Кыргызстане составил $350 миллионов, а разработка урана принесет $30 миллионов. Но кто посчитает ущерб? Депутат Жанар Акаев

В прошлом году только поступления налоговых платежей в бюджет республики от туристической деятельности составили 107 миллионов 54,9 тысячи сомов.

Доля туризма в ВВП оценивается в 4,99 процента. При этом из стран дальнего и ближнего зарубежья Кыргызстан посетили 6 миллионов 946,5 тысячи человек.

В этом году планы у правительства на туризм тоже грандиозные. Создано специальное государственное предприятие «Кыргыз туризм». Его директор Данияр Казаков уже успел заявить журналистам, что в 2019-м ожидается пиковая посещаемость Кыргызстана туристами.

«В этом году открывают прямые рейсы из Катара и Сеула, что увеличит число туристов. «Много заявок поступает из Индии, Китая и Арабских Эмиратов», — сказал Данияр Казаков.

Но только приедут ли все эти люди в нашу страну, посетят ли жемчужину, зная о добыче урана в области?

Может, правительству все же стоит задуматься, какая отрасль на самом деле важна и приоритетна для страны — горнорудная или туристическая? Выбрать оба варианта у нас не получается. Нужно точно решить: мы привлекаем людей в страну озером Иссык-Куль, чистым воздухом и экологически чистыми продуктами или добываем уран?

Большая часть противников разработки уранового проекта вполне обоснованно беспокоится. Наши чиновники не могут дать абсолютно никаких гарантий, что добыча урана будет проводиться при строгом соблюдении всех норм по охране экологии и окружающей среды, что Кыргызстану не угрожает техногенная или экологическая катастрофа.