Третья волна COVID-19. В парламенте предлагают усилить карантинные меры

Для снижения распространения коронавирусной инфекции необходимо ввести карантин в Бишкеке. С инициативой на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Бейшеналы Нурдинов.

По его словам, эффекта от работы Республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией не видно.

«Никто не носит маски. Нет санитарных ограничений. В прошлом году COVID-19 в страну занесли те, кто вернулся с даавата. Против них в этом году тоже никаких мер не предпринимают. Россия ввела карантин, Казахстан собирается. У нас мало сил и возможностей против коронавируса, надо хотя бы на десять дней ввести карантин», — сказал Бейшеналы Нурдинов.

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев признал, что санитарные нормы в Кыргызстане не соблюдаются.

«Штрафные санкции тоже не дают результата. Было бы хорошо, если люди поменьше участвовали в массовых мероприятиях и носили маски», — сказал он.

В парламенте рассматривают сложную эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с очередной волной распространения коронавирусной инфекции. Вице-премьер-министр Жылдыз Бакашова к депутатам не пришла, ссылаясь на занятость.