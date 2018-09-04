NASA показало необычную карту Земли

Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) создали карту всех дисперсных частиц в атмосфере нашей планеты. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru
Для создания уникальной карты в NASA использовали информацию с различных спутников и данные наземных датчиков. Все изображения скомпоновали воедино, чтобы показать распределение и движение пылевых масс.
В Юго-Восточной Азии тайфуны привели к выбросу в атмосферу большого количества морской соли, а в Центральной Азии среди относительно «непыльного» пространства выделяется песчаный хвост пустыни Такла-Макан.
К созданию карты в NASA подошли со всей серьезностью и не только перелопатили огромный массив снимков, но и провели математическое моделирование процессов пылеобразования. Благодаря этому специалисты смогли точно определить концентрацию дисперсных частиц в различных регионах.