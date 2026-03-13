Впервые за полвека: NASA отправит четырех астронавтов к Луне 1 апреля

NASA объявило о готовности отправить четырех астронавтов в облет Луны 1 апреля. Оно подтвердило дату первого за полвека пилотируемого полета к спутнику Земли после устранения технических проблем, пишет The New York Times.

Миссия Artemis II продлится около десяти дней: экипаж облетит Луну без посадки на поверхность и вернется на Землю. Запуск выполнят с помощью ракеты Space Launch System. В состав экипажа вошли командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, а также специалисты Кристина Кох и Джереми Хансен.

Возможность запуска в апреле появилась после устранения утечки водорода и проблем с подачей гелия, выявленных в феврале. Инженеры заменили неисправное уплотнение и вернули ракету в здание сборки для финальных проверок.

По словам менеджера программы Шона Куинна, ее выкат на стартовую площадку запланировали на 19 марта.

Стартовое окно включает шесть возможных дат: с 1 по 6 апреля. В агентстве подчеркивают, что Artemis II является испытательным полетом, поэтому сопряжен с определенными рисками.

Программа Artemis («Артемида») является преемницей миссий Apollo («Аполлон»), завершившихся в 1972 году. Предыдущий этап, Artemis I, прошел в беспилотном режиме в конце 2022-го. Следующий шаг — миссия Artemis III, в рамках которой в 2028 году планируют высадить двух астронавтов в районе Южного полюса Луны.