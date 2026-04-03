Астронавты показали, как выглядит Земля с расстояния 70 тысяч километров

Космическое агентство NASA опубликовало первый снимок Земли, который экипаж миссии Artemis II сделал с борта корабля Orion. Камера зафиксировала планету с расстояния 70 тысяч километров на раннем этапе полета. Кадр подтверждает успешный выход корабля за пределы околоземной орбиты.
Миссия стартовала 1 апреля 2026 года. Этот полет стал первым пилотируемым выходом в глубокий космос за последние полвека. На борту Orion находится международный экипаж из четырех человек. Астронавты сфотографировали Землю через иллюминатор во время движения по высокой орбите — на снимке планета выглядит как частично освещенный диск на фоне черного космоса.
На второй день пути специалисты управления полетом выполнили маневр подъема перигея. Главный двигатель служебного модуля проработал 43 секунды для стабилизации траектории и подготовки к дальнейшему движению. Экипаж также проверил критические системы корабля в рамках процедуры Integrity («Целостность»).
Полет продлится около 10 дней: Orion облетит Луну и вернется на Землю.
Программа Artemis направлена на создание устойчивого присутствия человека на Луне и подготовку к будущим миссиям на Марс. Текущий этап готовит почву для высадки людей на поверхность спутника в рамках миссии Artemis III. Успешный запуск в 2026 году подтверждает надежность ракеты-носителя SLS и систем жизнеобеспечения корабля Orion в условиях радиации и вакуума глубокого космоса.
Ранее, в конце 2022 года, NASA провело беспилотное испытание Artemis I, в ходе которого Orion провел в космосе 25 суток.