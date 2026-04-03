Астронавты показали, как выглядит Земля с расстояния 70 тысяч километров

Космическое агентство NASA опубликовало первый снимок Земли, который экипаж миссии Artemis II сделал с борта корабля Orion. Камера зафиксировала планету с расстояния 70 тысяч километров на раннем этапе полета. Кадр подтверждает успешный выход корабля за пределы околоземной орбиты.

Миссия стартовала 1 апреля 2026 года. Этот полет стал первым пилотируемым выходом в глубокий космос за последние полвека. На борту Orion находится международный экипаж из четырех человек. Астронавты сфотографировали Землю через иллюминатор во время движения по высокой орбите — на снимке планета выглядит как частично освещенный диск на фоне черного космоса.

Фото NASA. Как выглядит Земля с расстояния 70 тысяч километров

Полет продлится около 10 дней: Orion облетит Луну и вернется на Землю.

Программа Artemis направлена на создание устойчивого присутствия человека на Луне и подготовку к будущим миссиям на Марс. Текущий этап готовит почву для высадки людей на поверхность спутника в рамках миссии Artemis III. Успешный запуск в 2026 году подтверждает надежность ракеты-носителя SLS и систем жизнеобеспечения корабля Orion в условиях радиации и вакуума глубокого космоса.

Ранее, в конце 2022 года, NASA провело беспилотное испытание Artemis I, в ходе которого Orion провел в космосе 25 суток.