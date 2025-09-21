18:25
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Общество

Неаппетитно. NASA показало, как астронавты приготовили себе суши на борту МКС

NASA поделилось фотографией суши, сделанных астронавтами на борту Международной космической станции, рассказала газета Daily Mail.

Уточняется, что в распоряжении экипажа было лишь четыре ингредиента для блюда ― водоросли нори, рис, тунец и ветчина Spam. В итоге получились малопривлекательные суши, которые представляют собой квадратик нори с комочком риса и куском тунца или ветчины.

NASA
Фото NASA

«Суши держатся на месте благодаря поверхностному натяжению влаги», — пояснили в космическом агентстве.

«NASA удалось отправить людей на Луну, а марсоходы — на Марс, но нормальное приготовление суши на орбите — до сих пор не разрешимая задача. Это похоже на изысканную тюремную еду. Отправьте им туда циновку для суши» — такие комментарии оставляют под фото пользователи соцсетей.

Еще одним блюдом астронавтов в тот прием пищи стал «креветочный коктейль». Он представляет собой цельнозерновой крекер с подозрительно оранжевой креветкой сверху.

«Когда вы живете на низкой околоземной орбите по несколько месяцев подряд, рацион может быть довольно ограниченным. Хотя мы изучаем, как выращивать перцы чили и другие овощи на борту МКС в ходе подготовки к длительным миссиям на Луну и Марс, почти вся еда для наших астронавтов пока что запускается с Земли на переполненных кораблях. Она должна долго храниться и не создавать беспорядка. Но это не значит, что еда должна быть скучной. Наш экипаж на орбите ест блюда со всего мира, специальные космические пиццы на тортильях вместо теста и закуски вроде тех, что на этом фото», — пояснили в NASA.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344310/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
NASA запустит вторую программу симуляции жизни на Марсе: 378 дней изоляции
NASA подтвердило, что в небе над Джорджией пролетел метеорит и взорвался
Роскосмос и NASA договорились о продлении работы МКС
Белый дом намерен сократить финансирование NASA и уволить 5 тысяч сотрудников
NASA объявило о переносе пилотируемого полета на Луну
Впечатляющие снимки Юпитера с космического аппарата «Юнона» показала NASA
Фото от NASA: космическое «жемчужное ожерелье», созданное столкновением галактик
Видео полета и приземления космического корабля «Орион» опубликовало NASA
Summer of 2023 is Earth’s hottest on record – NASA
Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений — NASA
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Чего ждать бишкекчанам в&nbsp;конце недели. Прогноз погоды на&nbsp;18-21 сентября Чего ждать бишкекчанам в конце недели. Прогноз погоды на 18-21 сентября
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
21 сентября, воскресенье
17:53
Неаппетитно. NASA показало, как астронавты приготовили себе суши на борту МКС Неаппетитно. NASA показало, как астронавты приготовили...
17:12
Турист из Афганистана получил травму в «Ала-Арче», ему помогли спасатели МЧС
16:39
Британская MI5 проконсультирует депутатов для защиты от иностранного шпионажа
16:03
Концерт кыргызских и китайских музыкантов пройдет в театре «Манас»
15:30
Украине, возможно, надо признать потерю части территории — спецпредставитель США