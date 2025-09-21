Неаппетитно. NASA показало, как астронавты приготовили себе суши на борту МКС

NASA поделилось фотографией суши, сделанных астронавтами на борту Международной космической станции, рассказала газета Daily Mail.

Уточняется, что в распоряжении экипажа было лишь четыре ингредиента для блюда ― водоросли нори, рис, тунец и ветчина Spam. В итоге получились малопривлекательные суши, которые представляют собой квадратик нори с комочком риса и куском тунца или ветчины.

Фото NASA

«Суши держатся на месте благодаря поверхностному натяжению влаги», — пояснили в космическом агентстве.

«NASA удалось отправить людей на Луну, а марсоходы — на Марс, но нормальное приготовление суши на орбите — до сих пор не разрешимая задача. Это похоже на изысканную тюремную еду. Отправьте им туда циновку для суши» — такие комментарии оставляют под фото пользователи соцсетей.

Еще одним блюдом астронавтов в тот прием пищи стал «креветочный коктейль». Он представляет собой цельнозерновой крекер с подозрительно оранжевой креветкой сверху.

«Когда вы живете на низкой околоземной орбите по несколько месяцев подряд, рацион может быть довольно ограниченным. Хотя мы изучаем, как выращивать перцы чили и другие овощи на борту МКС в ходе подготовки к длительным миссиям на Луну и Марс, почти вся еда для наших астронавтов пока что запускается с Земли на переполненных кораблях. Она должна долго храниться и не создавать беспорядка. Но это не значит, что еда должна быть скучной. Наш экипаж на орбите ест блюда со всего мира, специальные космические пиццы на тортильях вместо теста и закуски вроде тех, что на этом фото», — пояснили в NASA.