NASA сообщило о готовности сверхтяжелой ракеты для полета на Луну: старт весной

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило, что космический корабль Orion интегрирован со сверхтяжелой ракетой SLS (Space Launch System) в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде и готов к миссии Artemis II.

Корабль одновременно является и жилым модулем. В нем сосредоточены все важные системы: навигация, электроника, защита от радиации, огромный теплозащитный экран.

Уже в феврале-апреле 2026 года ракета должна доставить на орбиту Луны экипаж из трех астронавтов NASA Рида Уайзмана, Виктора Гловера и Кристину Кох, а также астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена.

Это будет первая пилотируемая миссия к Луне после миссии Apollo 17 в 1972 году.

В ходе полета, который продлится около 10 дней, астронавты совершат облет вокруг Луны, а также проведут множество испытаний систем корабля в космосе. Высадка человека на поверхность спутника Земли произойдет только во время следующего полета, запланированного на 2027 год.

В ближайшие недели на базе Кеннеди будет проведена генеральная репетиция перед стартом. Экипаж наденет скафандры и отправится к ракете, после чего будет размещен внутри корабля с имитацией последних моментов обратного отсчета.