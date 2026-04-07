Астронавты миссии «Артемида-2» установили рекорд дальности полета человека от Земли. Впервые в истории люди удалились от нашей планеты на 252 тысячи 752 мили (около 406 тысяч 700 километров). Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен пролетели на 8 тысяч 47 километров дальше Луны, сообщает NASA.

Как информирует Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, это превышает прежний рекорд, установленный в ходе миссии «Аполлон-13» в 1970 году, на 4 тысячи 102 мили (около 6 тысяч 500 километров).

6 апреля «Орион» вошел в зону, где гравитация Луны воздействует на него сильнее, чем гравитация Земли. В этот момент корабль находился на расстоянии около 63 тысяч километров от поверхности спутника нашей планеты и около 232 тысяч километров от Земли.

Корабль «Орион» стартовал 1 апреля с восточного побережья США. На борту находятся астронавты NASA Рид Уайсмен, Виктор Гловер и Кристина Кук, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Экипажу предстоит за 10 суток облететь естественный спутник нашей планеты и вернуться на Землю.