NASA подтвердило, что в небе над Джорджией пролетел метеорит и взорвался

NASA подтвердило, что в небе над Джорджией пролетел метеорит и взорвался. Об этом сообщает ВВС.

Фото ВВС. NASA подтвердило, что в небе над Джорджией пролетел метеорит и взорвался

Отмечается, что 26 июня над штатом Джорджия метеорит пролетел по небу в светлое время суток, а затем взорвался. Исследователи из Университета Джорджии изучили фрагмент камня, пробившего крышу дома в Макдоно, и установили, что, судя по типу метеорита, он образовался 4,56 миллиарда лет назад, что делает его примерно на 20 миллионов лет старше Земли.

Полет метеорита и его взрыв видели сотни жителей Джорджии и соседних штатов.

В полете метеорит быстро уменьшался в размерах и скорости. Но, когда он ударил крышу дома в графстве Генри, его скорость все еще составляла не менее 1 километра в секунду.

Многочисленные фрагменты, попавшие в здание, передали ученым, которые проанализировали их происхождение. Это оказался хондрит — самый распространенный тип каменных метеоритов. 

Житель дома сказал, что до сих пор находит вокруг своего жилища частички космической пыли.

Объект, получивший название метеорит Макдоно, — уже 27-й метеорит, найденный в Джорджии.
