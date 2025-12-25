00:09
Откуда появилась жизнь на Земле? NASA создало первую полную карту неба

Инфракрасная космическая обсерватория SPHEREx составила первую глобальную карту неба. Она основана на данных наблюдений, полученных в инфракрасном диапазоне за шесть месяцев работы.

Карта превосходит по информативности предыдущие широкоугольные инфракрасные обзоры неба, проводившиеся космическими телескопами. В ближайшие два года SPHEREx проведет еще три полных обзора.

SPHEREx запущена в космос в марте 2025 года и оснащена трехзеркальным телескопом с полем зрения в двадцать раз больше диска полной Луны, спектрофотометром с набором фильтров и тремя экранами для уменьшения помех со стороны Солнца и Земли. Собранные обсерваторией данные позволят как исследовать процессы в Млечном Пути, так и определять расстояния до далеких галактик, что важно для составления объемной карты распределения материи во Вселенной.

Эта карта позволит проследить эволюцию и историю Вселенной — от первых мгновений после Большого взрыва до наших дней.

В частности, ученые намерены изучить следы космической инфляции — стремительного процесса расширения, произошедшего доли секунды после Большого взрыва. А также проследить, как за 13,8 миллиарда лет эволюционировали галактики и каким образом важнейшие элементы, необходимые для возникновения жизни, распространились по космосу.
