NASA запустит вторую программу симуляции жизни на Марсе: 378 дней изоляции

NASA запустит вторую программу симуляции жизни на Марсе. В октябре в США начнется годовой эксперимент по симулированию жизни астронавтов на Марсе, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Фото NASA . Напечатанное на 3D-принтере жилище в космическом центре NASA в Хьюстоне

Четверо исследователей-волонтеров проведут целый год в напечатанном на 3D-принтере жилище в космическом центре NASA в Хьюстоне. Эксперимент позволит собрать данные, которые помогут будущим исследованиям Луны, Марса и других планет.

Волонтеры будут находиться в условиях, максимально приближенных к реальным. В частности, они столкнутся с нехваткой ресурсов, сбоями оборудования, задержками связи, изоляцией, ограничением подвижности и другими стрессовыми ситуациями. Они также будут выполнять научные исследования и решать оперативные задачи, такие как имитация прогулок по Марсу и выращивание овощей.

Площадь модуля, в котором будут жить исследователи, составляет 158 квадратных метров. Нахождение в нем в течение 378 дней позволит собрать сведения о когнитивных и физических показателях, что поможет лучше понять потенциальное влияние ограниченных ресурсов и длительного пребывания в замкнутом пространстве на здоровье и работоспособность экипажа.

Основной экипаж, куда входят Росс Элдер, Эллен Эллис, Мэтью Монтгомери и Джеймс Спайсер, в течение всего времени будет находиться в приближенных к реальной космической миссии условиях.

Эта программа станет вторым годовым симулятором жизни на Марсе — первый завершился в июле 2024 года.