NASA намерено доставить на Марс вертолеты для исследования планеты

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено доставить на Марс роботизированные вертолеты Ingenuity для исследования планеты. Об этом на конференции в Вашингтоне сообщил руководитель NASA Джаред Айзекман.

Фото из архива NASA. Вертолет NASA Ingenuity Mars

По его словам, планируется до конца 2028 года начать первую в своем роде межпланетную миссию SR-1 Freedom. Он уточнил, что речь идет об отправке космического аппарата с ядерной силовой установкой к Марсу.

По словам Джареда Айзекмана, аппарат достигнет Марса «через год после запуска» и доставит «вертолеты класса Ingenuity для дальнейшего исследования Красной планеты».

При этом глава профильного управления не стал раскрывать подробностей о технических характеристиках аппарата SR-1 Freedom и вертолетов.