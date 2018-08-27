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NASA подарило всем желающим возможность сделать селфи в космосе

Фото Phys.org. Кот на фоне туманности Улитка

В честь 15-летнего юбилея запуска на орбиту телескопа Spitzer Национальное космическое агентство выпустило приложение, которое превратит хозяина смартфона в космонавта. Об этом сообщил портал mail.ru.

Телескоп Spitzer начал миссию 25 августа 2003 года. На тот момент это был крупнейший инфракрасный телескоп в мире. Spitzer запустили специально для исследования слабосветящихся объектов — умирающих звезд, газовых скоплений и темных планет.

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Планировалось, что телескоп пробудет на орбите два с половиной года, но он работает в шесть раз дольше. Даже когда в 2009 году в аппарате закончился хладагент и инфракрасная камера не смогла больше работать, Spitzer не увели с орбиты. Последние девять лет телескоп выполняет так называемую теплую миссию, исследуя расширение Вселенной.

В честь легендарного аппарата NASA создало приложение для смартфонов. Пользователи могут загрузить в него любые фото, сделанные за все время основной миссии телескопа, и с помощью приложения вставить себя на этот фон. В качестве бэкграунда можно использовать изображения любых галактик и созвездий, за которыми когда-либо наблюдал Spitzer.
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