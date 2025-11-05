12:59
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Власть

На должность главы НАСА Трамп выдвинул частного астронавта и друга Илона Маска

Дональд Трамп заявил, что выдвигает частного астронавта и союзника миллиардера Илона Маска Джареда Айзекмана на должность главы НАСА, сообщает ВВС.

ВВС
Фото ВВС. Дональд Трамп выдвигает частного астронавта и дргуа миллиардера Илона Маска Джареда Айзекмана на должность главы НАСА

Кандидатура Джареда Айзекмана была снята с рассмотрения на пост руководителя космического агентства ранее в этом году на фоне громкого скандала между Трампом и Маском. Исполняющим обязанности был назначен министр транспорта США Шон Даффи.

«Сегодня вечером я рад выдвинуть Джареда Айзекмана, опытного бизнес-лидера, филантропа, пилота и астронавта, на должность главы НАСА», — написал президент США в соцсетях. Сенат США должен утвердить эту кандидатуру.

42-летний Джаред Айзекман, миллиардер, руководивший первым частным космическим экипажем в 2021 году на борту капсулы SpaceX, потратил месяцы в поисках баланса между желанием администрации Трампа сосредоточиться на Марсе и многомиллиардной стратегией NASA по возвращению на Луну в геополитической гонке с Китаем, комментирует Reuters.

«Тяга Джареда к космосу, опыт астронавта и стремление расширять границы исследований, раскрывать тайны Вселенной и развивать новую космическую экономику делают его идеально подходящим кандидатом на роль главы NASA в смелую новую эру», — написал Дональд Трамп в своем посте.

В сентябре прошлого года миллиардер стал (https://www.bbc.com/russian/articles/c4gvgz68deeo) первым в истории непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос. Он оплатил экспедицию Polaris Dawn («Восход Полярной звезды») на корабле Crew Dragon компании SpaceX за себя и за трех остальных членов экипажа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349721/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Роскосмос и NASA договорились о продлении работы МКС
Это будет видно каждому: огромный астероид пролетит в 30 тысячах километров
Частный аппарат впервые совершил успешную посадку на Луну
NASA: 2023-жылдын жай мезгили жердеги эң ысык мезгил болду
Управляемый зонд NASA специально врезался в астероид. Зачем это сделали?
НАСА опубликовало первый снимок планеты за пределами Солнечной системы
НАСА опубликовало первое полноценное фото с телескопа «Джеймс Уэбб»
Самые недоступные на Земле серебристые облака показало NASA
Какой станет Земля без океанов. NASA показало это на видео
НАСА осуществило запуск лунно-марсианского корабля Orion. Красиво летит
Популярные новости
Создание &laquo;Берекет Банка&raquo; и&nbsp;участие в&nbsp;нем сына прокомментировал Садыр Жапаров Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
Президент Садыр Жапаров и&nbsp;глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
Он&nbsp;и&nbsp;пахарь, он&nbsp;и&nbsp;жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы Он и пахарь, он и жнец. Мэр Оша занялся посевом озимой пшеницы
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
Бизнес
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
5 ноября, среда
12:46
На должность главы НАСА Трамп выдвинул частного астронавта и друга Илона Маска На должность главы НАСА Трамп выдвинул частного астрона...
12:13
В Бишкеке за дачу взятки милиционеру задержаны иностранцы
12:10
В горных районах Кыргызстана объявлено штормовое предупреждение
12:09
Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
12:08
На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина