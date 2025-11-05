На должность главы НАСА Трамп выдвинул частного астронавта и друга Илона Маска

Дональд Трамп заявил, что выдвигает частного астронавта и союзника миллиардера Илона Маска Джареда Айзекмана на должность главы НАСА, сообщает ВВС.

Фото ВВС. Дональд Трамп выдвигает частного астронавта и дргуа миллиардера Илона Маска Джареда Айзекмана на должность главы НАСА

Кандидатура Джареда Айзекмана была снята с рассмотрения на пост руководителя космического агентства ранее в этом году на фоне громкого скандала между Трампом и Маском. Исполняющим обязанности был назначен министр транспорта США Шон Даффи.

«Сегодня вечером я рад выдвинуть Джареда Айзекмана, опытного бизнес-лидера, филантропа, пилота и астронавта, на должность главы НАСА», — написал президент США в соцсетях. Сенат США должен утвердить эту кандидатуру.

42-летний Джаред Айзекман, миллиардер, руководивший первым частным космическим экипажем в 2021 году на борту капсулы SpaceX, потратил месяцы в поисках баланса между желанием администрации Трампа сосредоточиться на Марсе и многомиллиардной стратегией NASA по возвращению на Луну в геополитической гонке с Китаем, комментирует Reuters.

«Тяга Джареда к космосу, опыт астронавта и стремление расширять границы исследований, раскрывать тайны Вселенной и развивать новую космическую экономику делают его идеально подходящим кандидатом на роль главы NASA в смелую новую эру», — написал Дональд Трамп в своем посте.

В сентябре прошлого года миллиардер стал (https://www.bbc.com/russian/articles/c4gvgz68deeo) первым в истории непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос. Он оплатил экспедицию Polaris Dawn («Восход Полярной звезды») на корабле Crew Dragon компании SpaceX за себя и за трех остальных членов экипажа.