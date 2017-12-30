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Техноблог

У Apple отсудили права на имя Стива Джобса

Фото AP Photo/Paul Sakuma, File. Генеральный директор Apple Стив Джобс показывает iPhone на конференции MacWorld Expo. 9 января 2007 год

Итальянские бизнесмены Винченцо и Джакомо Барбато выиграли судебный спор с компанией Apple за право коммерческого использования имени Стива Джобса. Об этом сообщило РИА «Новости».

В 2012 году братья зарегистрировали торговую марку Steve Jobs, которая на тот момент была свободной. По их словам, в Apple «даже не задумывались» о том, чтобы оформить права на имя основателя компании.

Ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) признало регистрацию правомерной еще в 2014-м, однако разбирательство с Apple продлилось три года.

Итальянские предприниматели настаивали, что имя Стива Джобса юридически не закреплено за американской компанией. Кроме того, спор велся вокруг логотипа компании Steve Jobs — «надкусанной» сбоку латинской буквы J.

По версии юристов Apple, символика обоих брендов похожа до степени смешения. Суд с этим доводом не согласился.

Под брендом Steve Jobs производится различная одежда. Братья Барбато планируют выпускать под торговой маркой и смартфоны, правда, на платформе Android.
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