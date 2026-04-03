Бизнес заявил о давлении госорганов: предложено оценить ущерб за пять лет

Исполнительный директор Международного делового совета (МДС) Аскар Сыдыков на встрече в Жогорку Кенеше заявил о необходимости системных реформ деловой среды и предложил создать в ЖК депутатскую комиссию для оценки ущерба бизнесу от действий госорганов за последние пять лет.

По его словам, экономика Кыргызстана демонстрирует рост, однако усиливаются системные проблемы — прежде всего в качестве институтов, предсказуемости правил и их исполнения.

«Главный сигнал для инвесторов — это не льготы, а качество институтов и стабильность правил игры», — отметил Сыдыков.

В МДС указали, что позиции Кыргызстана по международным индексам, включая верховенство права и восприятие коррупции, имеют тенденцию к снижению. Это влияет на инвестиционную привлекательность страны, повышает стоимость капитала и снижает готовность бизнеса вкладываться в долгосрочные проекты.

В качестве решений бизнес-сообщество предложило:

использовать международные рейтинги как инструмент оценки эффективности госуправления;

пересмотреть избыточное и противоречивое регулирование, в том числе в сферах с элементами госмонополии;

усилить роль парламента в оценке законопроектов с учетом их влияния на бизнес.

Кроме того, МДС предложил ввести практику ежемесячного «предпринимательского часа» в парламенте с участием представителей бизнеса и госорганов.