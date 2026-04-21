Техноблог

Тим Кук уходит с поста генерального директора корпорации Apple

СМИ
Фото СМИ. Тим Кук

Тим Кук уходит с поста генерального директора Apple. Компания объявила, что ее новым генеральным директором c 1 сентября станет Джон Тернус.

При этом многолетний руководитель корпорации Тим Кук, возглавивший ее после отставки Стива Джобса, станет исполнительным председателем совета директоров Apple.

СМИ
Фото СМИ. Джон Тернус

Джон Тернус сейчас работает старшим вице-президентом Apple по компьютерной инженерии. Ему 50 лет. Он присоединился к компании в 2001-м и сыграл ключевую роль в возрождении продаж таких продуктов, как компьютеры Mac, которые в последние годы увеличили свою долю на рынке.

Занимал должность главы подразделения аппаратной инженерии с 2021-го и 25 лет посвятил разработке продуктов в компании-производителе iPhone.

Джону Тернусу столько же лет, сколько было Тиму Куку, когда он принял обязанности генерального директора от сооснователя Apple Стива Джобса.
