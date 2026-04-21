Тим Кук уходит с поста генерального директора корпорации Apple

Тим Кук уходит с поста генерального директора Apple. Компания объявила, что ее новым генеральным директором c 1 сентября станет Джон Тернус.

При этом многолетний руководитель корпорации Тим Кук, возглавивший ее после отставки Стива Джобса, станет исполнительным председателем совета директоров Apple.

Джон Тернус сейчас работает старшим вице-президентом Apple по компьютерной инженерии. Ему 50 лет. Он присоединился к компании в 2001-м и сыграл ключевую роль в возрождении продаж таких продуктов, как компьютеры Mac, которые в последние годы увеличили свою долю на рынке.

Занимал должность главы подразделения аппаратной инженерии с 2021-го и 25 лет посвятил разработке продуктов в компании-производителе iPhone.

Джону Тернусу столько же лет, сколько было Тиму Куку, когда он принял обязанности генерального директора от сооснователя Apple Стива Джобса.