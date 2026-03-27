Предприниматели Кыргызстана просят обеспечить стабильность и работающие законы

Предприниматели Кыргызстана просят власти страны обеспечить стабильность и работающие законы. Об этом в эфире «Биринчи радио» рассказал исполнительный директор бизнес-ассоциации JIA Аззамбек Жээнбай уулу.

По его словам, в КР необходимо обеспечить системную работу законов, чтобы предприниматели не зависели от отдельных персон — малый и средний бизнес не должен решать вопросы, постоянно обращаясь к руководству республики.

«Мы должны стать страной исполнения и соблюдения законов. Чтобы открыть завод, предприниматель не должен бежать к президенту или министру. Правила должны работать и выполняться на уровне айыл окмоту и района», — сказал Аззамбек Жээнбай уулу.

Он добавил, что ключевым фактором для предпринимателей являются стабильность и предсказуемость установленных правил. Закон не должен быть просто бумагой, он должен работать на практике.

«Стабильность — это все, что нужно бизнесу. Если правила знают, они действуют на пять лет вперед, то я буду вкладывать», — заключил эксперт.