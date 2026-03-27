Экономика

Предприниматели Кыргызстана просят обеспечить стабильность и работающие законы

Предприниматели Кыргызстана просят власти страны обеспечить стабильность и работающие законы. Об этом в эфире «Биринчи радио» рассказал исполнительный директор бизнес-ассоциации JIA Аззамбек Жээнбай уулу.

По его словам, в КР необходимо обеспечить системную работу законов, чтобы предприниматели не зависели от отдельных персон — малый и средний бизнес не должен решать вопросы, постоянно обращаясь к руководству республики.

«Мы должны стать страной исполнения и соблюдения законов. Чтобы открыть завод, предприниматель не должен бежать к президенту или министру. Правила должны работать и выполняться на уровне айыл окмоту и района», — сказал Аззамбек Жээнбай уулу.

Он добавил, что ключевым фактором для предпринимателей являются стабильность и предсказуемость установленных правил. Закон не должен быть просто бумагой, он должен работать на практике.

«Стабильность — это все, что нужно бизнесу. Если правила знают, они действуют на пять лет вперед, то я буду вкладывать», — заключил эксперт.
Материалы по теме
Глава ГКНБ пообещал бизнесу защиту от давления
В ЖК внесли законопроект: статистике разрешат использовать данные бизнеса
«Следователь решает судьбу бизнеса». Обращение Каната Исмаилова
В 2026 году на субсидирование кредитов для бизнеса выделили 399 миллионов сомов
Сила Бегайым: как мама особенного ребенка строит бизнес ради будущего детей
Кыргызстан и Великобритания обсудили инвестиции в IT и горные резорты
«Не давите на бизнес без оснований». Президент предупредил силовые структуры
Депутат: Задержанные сотрудники ГКНБ грабили бизнес через частных аудиторов
Данияр Амангельдиев призвал международный бизнес к расширению сотрудничества
Для предпринимателей могут снизить комиссии при приеме безналичных платежей
Популярные новости
Рубль стремительно падает, подешевели и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;23&nbsp;марта Рубль стремительно падает, подешевели и другие валюты. Курс на 23 марта
Резкое падение рубля сменилось столь&nbsp;же быстрым ростом. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;марта Резкое падение рубля сменилось столь же быстрым ростом. Курс валют на 25 марта
Рубль и&nbsp;евро прекратили падение и&nbsp;пошли в&nbsp;рост. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;марта Рубль и евро прекратили падение и пошли в рост. Курс валют на 24 марта
Владимир Путин подписал указ об&nbsp;ограничении на&nbsp;вывоз в&nbsp;ЕАЭС наличных рублей Владимир Путин подписал указ об ограничении на вывоз в ЕАЭС наличных рублей
Бизнес
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
Хотите двойной бонус: 200&nbsp;ГБ + 200&nbsp;сомов? Переходите на&nbsp;O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
