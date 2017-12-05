Google поможет следить за миром с помощью бумаги

Американский стартап Smooth Technology совместно с разработчиками и дизайнерами из Google Creative Lab представили управляемый голосом бумажный конструктор Paper Signals. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Paper Signals — это небольшие гаджеты в бумажном корпусе, которыми можно управлять при помощи устройства с функцией Google Assistant. Среди уже существующих проектов Paper Signals есть, например, «погодный» конструктор, который с помощью раскрывающегося зонтика подскажет, идет ли на улице дождь, а разворачивающиеся шорты — о том, достаточно ли тепло для летних вещей.

Для создания каждого из таких конструкторов пользователю понадобится специальный набор (он стоит около $25), а также подручные средства — бумага, ножницы и клей — чтобы распечатать и сложить бумажный макет.

Помимо существующих форм создатели также предлагают пользователям предложить свои идеи для конструктора и даже разработать их самостоятельно: исходный код выложен на GitHub.