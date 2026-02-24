После отказа от бумажных квитанций по свету сэкономлено 40 тонн бумаги, сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

По его словам, цифровизация в сфере энергетики уже дает свои плоды.

«Как вы знаете, как раньше мы не отправляем абонентам бумажные квитанции за оплату электроэнергии. Все делается через приложение «Мой свет». Экономия бумаги на лицо. Кроме того, после установки умных счетчиков в 2022-2023 годах были сокращены 416 инспекторов, что привело к экономии 290 миллионов сомов», — отметил министр.