11:33
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Общество

После отказа от бумажных квитанций по свету сэкономлено 40 тонн бумаги

После отказа от бумажных квитанций по свету сэкономлено 40 тонн бумаги, сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

По его словам, цифровизация в сфере энергетики уже дает свои плоды.

«Как вы знаете, как раньше мы не отправляем абонентам бумажные квитанции за оплату электроэнергии. Все делается через приложение «Мой свет». Экономия бумаги на лицо. Кроме того, после установки умных счетчиков в 2022-2023 годах были сокращены 416 инспекторов, что привело к экономии 290 миллионов сомов», — отметил министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363292/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
КР экспортировала в 2025 году 3,886 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
В Бишкеке 24 февраля отключат за долги по электроэнергии более 6 тысяч абонентов
В 2026 году в КР планируют введение в эксплуатацию ряда солнечных электростанций
В Минэнерго отказались назвать цену импортируемой электроэнергии: гостайна
Всемирный банк поддержит первый региональный рынок электроэнергии в ЦА
Какие страны не выполнили план по импорту электроэнергии в Кыргызстан
Адылбек Касымалиев встретился с инвесторами в сфере энергетики
«Это же государственное?» Почему кыргызстанцев призывают экономить свет
Кабмин продолжит в 2026 году импорт электроэнергии для покрытия ее дефицита
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
11:31
Глава Минэнерго заявил об увеличении мощности Токтогульской ГЭС Глава Минэнерго заявил об увеличении мощности Токтогуль...
11:30
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 февраля
11:27
После отказа от бумажных квитанций по свету сэкономлено 40 тонн бумаги
11:27
Отказался не добровольно? Экс-депутат заявил о давлении на выборах в 2025 году
11:27
Власти Ирландии начали официальное расследование в отношении X Илона Маска