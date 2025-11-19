Google представила свою самую мощную нейросеть

Google представила языковую модель Gemini 3 Pro и новую агентскую платформу Antigravity, ориентированную на создание и выполнение задач с помощью ИИ-агентов. Обновления стали доступны как подписчикам продуктов Google AI, так и части пользователей бесплатного тарифа, сообщает VC.

По данным компании, В Google отмечают, что модель фокусируется на предоставлении «необходимой информации», а не просто ответов, ожидаемых пользователем.

В поисковом AI Mode новая модель доступна через раскрывающееся меню. Корпорация заявляет, что система лучше анализирует формулировку запроса и формирует более интерактивные и точные ответы. В ближайшее время Gemini 3 Pro планируется открыть всем пользователям в США, а подписчикам Google AI Pro и Ultra предоставят увеличенные лимиты.

В приложении Gemini использование Gemini 3 Pro улучшило качество ответов и повысило функциональность создаваемых в Canvas приложений. Для активации необходимо выбрать режим Thinking. Пользователи тарифов Google AI Plus, Pro и Ultra получат увеличенные лимиты на применение модели.

Компания также представила расширенный режим рассуждений Gemini 3 Deep Think. Он показал более высокие результаты в ряде тестов, включая «Последний экзамен человечества», GPQA Diamond по естественным наукам и ARC-AGI-2. Пока доступ ограничен тестировщиками безопасности, однако в течение ближайших недель режим станет доступен подписчикам Google AI Ultra.

Параллельно Google представила Antigravity — интегрированную среду разработки, созданную для работы с ИИ-агентами, способными выполнять задачи и проводить проверку кода от имени пользователя. Платформа доступна бесплатно в публичной превью-версии.