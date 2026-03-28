Бумагу отменяют: законопроекты в Жогорку Кенеш хотят подавать онлайн

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о цифровизации работы ЖК.

Документ предусматривает внесение изменений в законы «О регламенте Жогорку Кенеша» и «О нормативных правовых актах».

Согласно проекту, законопроекты и сопроводительные документы можно будет подавать не одновременно в бумажном и электронном виде, как сейчас, а в одном формате — либо бумажном, либо электронном. Это позволит сократить объем документооборота и расходы на печать.

Инициаторы отмечают: действующая система требует многократного дублирования документов, что приводит к дополнительным затратам бюджета и усложняет работу аппарата парламента. Переход на электронный формат должен повысить оперативность и упростить хранение и поиск документов.

Предлагается уточнить порядок выступлений депутатов. В частности, фракции, депутатские группы и нардепы, избранные по многомандатным округам, смогут выступать до 10 минут, но только после предварительного согласования темы с торага.

Кроме того, изменения закрепляют возможность ведения документооборота Жогорку Кенеша как в бумажной, так и в электронной форме.

По данным разработчиков, принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и направлено на повышение эффективности работы парламента.