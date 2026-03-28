Власть

Бумагу отменяют: законопроекты в Жогорку Кенеш хотят подавать онлайн

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о цифровизации работы ЖК.

Документ предусматривает внесение изменений в законы «О регламенте Жогорку Кенеша» и «О нормативных правовых актах».

Согласно проекту, законопроекты и сопроводительные документы можно будет подавать не одновременно в бумажном и электронном виде, как сейчас, а в одном формате — либо бумажном, либо электронном. Это позволит сократить объем документооборота и расходы на печать.

Инициаторы отмечают: действующая система требует многократного дублирования документов, что приводит к дополнительным затратам бюджета и усложняет работу аппарата парламента. Переход на электронный формат должен повысить оперативность и упростить хранение и поиск документов.

Предлагается уточнить порядок выступлений депутатов. В частности, фракции, депутатские группы и нардепы, избранные по многомандатным округам, смогут выступать до 10 минут, но только после предварительного согласования темы с торага.

  • Кроме того, изменения закрепляют возможность ведения документооборота Жогорку Кенеша как в бумажной, так и в электронной форме.

По данным разработчиков, принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и направлено на повышение эффективности работы парламента.
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за&nbsp;пять лет Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
Тесты для детей мигрантов надо упростить. Депутаты ЖК&nbsp;проверили их&nbsp;на&nbsp;себе Тесты для детей мигрантов надо упростить. Депутаты ЖК проверили их на себе
Садыр Жапаров и&nbsp;Владимир Путин созвонились и&nbsp;обсудили стратегические приоритеты Садыр Жапаров и Владимир Путин созвонились и обсудили стратегические приоритеты
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
