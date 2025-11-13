19:10
ЕС расследует Google из-за занижения позиций новостных сайтов

Европейская комиссия запустила антимонопольное расследование в отношении Google. Компанию подозревают в занижении позиций новостных сайтов в результатах поиска, если те размещают на своих страницах сторонний или коммерческий контент.

Как отмечает Reuters, расследование проводится в рамках Digital Markets Act (DMA) — нового закона Евросоюза, регулирующего деятельность крупных цифровых платформ. По данным источников издания, Еврокомиссия получила жалобы от издателей, которые заявили, что после введения Google политики по борьбе со «злоупотреблением репутацией сайта» (site reputation abuse) их материалы стали реже появляться в поисковой выдаче.

В ЕК считают, что такая практика может несправедливо ограничивать видимость и доходы новостных площадок. Google в свою очередь заявляет, что цель обновленной политики — защита пользователей от низкокачественных сайтов, публикующих спонсорские тексты ради повышения рейтинга.

Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф до 10 процентов от мирового годового оборота.

Это уже не первое антимонопольное дело против Google: ранее Еврокомиссия штрафовала корпорацию за нарушения в сфере рекламных технологий и поискового продвижения.
