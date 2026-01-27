21:22
Google выплатит $68 миллионов за тайные записи голосового помощника

Компания Google согласилась выплатить $68 миллионов для урегулирования коллективного иска, в котором пользователи обвинили корпорацию в тайной записи частных бесед через сервис Google Assistant, пишут СМИ.

Суть претензий сводилась к так называемым «ложным активациям»: голосовой помощник якобы включался без кодовых фраз «Окей, Google» или «Привет, Google», фиксируя личную информацию, которая впоследствии могла использоваться для настройки рекламы.

Несмотря на готовность к выплате, Google официально не признала вину, подчеркнув, что идет на мировое соглашение исключительно ради экономии на длительных судебных тяжбах и минимизации репутационных рисков.

Этот случай стал очередным эпизодом в затяжной борьбе регуляторов и пользователей за конфиденциальность данных, где Google регулярно оказывается в центре скандалов.

Для пользователей это означает признание проблемы ложных активаций и шаг к более строгому контролю за конфиденциальностью. Для Google — сигнал о необходимости повышать прозрачность работы голосовых технологий и усиливать меры защиты данных.

Судья федерального суда еще должен утвердить соглашение, после чего оно вступит в силу. Если это произойдет, пользователи, пострадавшие от ложных активаций, смогут претендовать на компенсацию.
