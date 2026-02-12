20:53
Общество

В России могут заблокировать Google

В Государственной думе РФ рассматривают возможность блокировки Google на территории России. Об пишут российские СМИ со ссылкой на главу комитета по информационной политике Андрея Свинцова.

По его словам, технически такая мера осуществима, однако вопрос зависит от дальнейших действий компании. Он отметил, что Роскомнадзор может дождаться возвращения Google на российский рынок, чтобы взыскать с нее задолженность за блокировку российских каналов на YouTube.

Речь идет о штрафе в размере 91,5 квинтиллиона рублей, начисленном по решениям российских судов за неисполнение требований о восстановлении аккаунтов телеканалов. 

Квинтиллион — это число с 18 нулями.

Ранее сообщалось, что сумма неустойки росла из-за ежедневного увеличения штрафа за невыполнение судебных решений. Российская «дочка» Google признана банкротом, часть активов компании в стране арестована.

Google ограничила работу в России после начала войны в Украине, а YouTube заблокировал ряд российских государственных и провластных каналов.
